"Слуга семейного бизнеса“: НАБУ открыло дело на нардепа Холодова

Лоббируя в Верховной Раде правку, которая увеличивает заработки для розничных торговцев табаком, нардеп отстаивал свои же интересы.

В Национальном антикоррупционном бюро Украины открыли уголовное производство в отношении народного депутата от “Слуги народа“ Андрея Холодова.

Официальное расследование начато после публикации материала “Слуга семейного бизнеса“ в программе журналистских расследований “Схемы: коррупция в деталях“, передает радио Свобода.

Читай также: Законы - для всех: ЕБА просит Зеленского не подписывать коррупционный законопроект Холодова

В ходе своего расследования журналисты установили, что народный депутат от “Слуги народа“ Андрей Холодов через ряд подставных лиц и номинальных держателей связан с табачным бизнесом, а именно с розничной торговлей сигаретами в киосках, и оптовыми поставками табачных изделий в точки продаж. Таким образом, авторы материала пришли к выводу, что лоббируя в Верховной Раде правку, которая увеличивает заработки для розничных торговцев табаком, он отстаивал свои же интересы.

“4 декабря детективами НАБУ внесены сведения в ЕРДР по факту возможного совершения уголовного преступления, предусмотренного ч.2. ст.15, ч.2. 364 Уголовного кодекса Украины, а именно: законченного покушения на совершение преступления в виде злоупотребления властью или служебным положением“, - говорится в официальном ответе Антикоррупционного бюро на запрос журналистов.

Как сообщалось 14 ноября, журналисты программы “Схемы“ установили, что народный депутат от “Слуги народа“ Андрей Холодов, который в Верховной Раде лоббировал правку, увеличивающую заработки для розничных торговцев табаком, связан с табачным бизнесом. Расследование журналистов, ставшее основанием для официального производства, было опубликовано 13 ноября.

Читай также: Ткаченко перебрался на Труханов после расследования о незаконности застройки – СМИ

Тогда “Схемы“ установили, что семья депутата от “Слуги народа“ Холодова имеет отношение к полному циклу дистрибуции сигарет - от оптовой закупки у производителей (через фирму “Сити Трейдинг Компани“) до распространения этих партий в киоски (владелец киосков - “Киев Маркет Солюшн “) и розничной продажи в этих киосках через две фирмы (“Виктрум“ и “Интертабако“)“.

Расследование журналистов, которое легло в основу официального производства скриншоты

Народный депутат партии “Слуга народа“ Андрей Холодов заявил, что подаст в суд на журналистов “Радио Свобода“ за клевету.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram