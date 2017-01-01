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"Слуга семейного бизнеса“: НАБУ открыло дело на нардепа Холодова

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Лоббируя в Верховной Раде правку, которая увеличивает заработки для розничных торговцев табаком, нардеп отстаивал свои же интересы.
Журналисты на свой запрос получили официальный ответ Антикоррупционного бюро
Журналисты на свой запрос получили официальный ответ Антикоррупционного бюро
davydov-index.livejournal

В Национальном антикоррупционном бюро Украины открыли уголовное производство в отношении народного депутата от “Слуги народа“ Андрея Холодова.

Официальное расследование начато после публикации материала “Слуга семейного бизнеса“ в программе журналистских расследований “Схемы: коррупция в деталях“, передает радио Свобода.

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В ходе своего расследования журналисты установили, что народный депутат от “Слуги народа“ Андрей Холодов через ряд подставных лиц и номинальных держателей связан с табачным бизнесом, а именно с розничной торговлей сигаретами в киосках, и оптовыми поставками табачных изделий в точки продаж. Таким образом, авторы материала пришли к выводу, что лоббируя в Верховной Раде правку, которая увеличивает заработки для розничных торговцев табаком, он отстаивал свои же интересы.

“4 декабря детективами НАБУ внесены сведения в ЕРДР по факту возможного совершения уголовного преступления, предусмотренного ч.2. ст.15, ч.2. 364 Уголовного кодекса Украины, а именно: законченного покушения на совершение преступления в виде злоупотребления властью или служебным положением“, - говорится в официальном ответе Антикоррупционного бюро на запрос журналистов.

Как сообщалось 14 ноября, журналисты программы “Схемы“ установили, что народный депутат от “Слуги народа“ Андрей Холодов, который в Верховной Раде лоббировал правку, увеличивающую заработки для розничных торговцев табаком, связан с табачным бизнесом. Расследование журналистов, ставшее основанием для официального производства, было опубликовано 13 ноября.

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Тогда “Схемы“ установили, что семья депутата от “Слуги народа“ Холодова имеет отношение к полному циклу дистрибуции сигарет - от оптовой закупки у производителей (через фирму “Сити Трейдинг Компани“) до распространения этих партий в киоски (владелец киосков - “Киев Маркет Солюшн “) и розничной продажи в этих киосках через две фирмы (“Виктрум“ и “Интертабако“)“.

Расследование журналистов, которое легло в основу официального производства
Расследование журналистов, которое легло в основу официального производства
скриншоты

Народный депутат партии “Слуга народа“ Андрей Холодов заявил, что подаст в суд на журналистов “Радио Свобода“ за клевету.

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Теги: Слуга народа, нардеп, коррупция
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