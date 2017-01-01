Пожар в Одессе: спасатели ночью разбирали завалы

Спасатели метр за метром проходили опасное здание, разбирая завалы и ища тела погибших.

Спасатели всю ночь разбирали завалы и искали тела после пожара в одесском колледже. Об этом в пятницу, 6 декабря, сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

По состоянию на 7:00 6 декабря продолжаются мероприятия по ликвидации чрезвычайной ситуации, связанной с пожаром в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, - говорится в сообщении.

Поиск пропавших продолжается ГСЧС

Отмечается, что основные усилия подразделений ГСЧС направлены на поиск людей и разборка конструкций.

Спасатели обследуют здание ГСЧС

Силами ГСЧС осуществляется тушение отдельных очагов тления, которые оказываются в завалах в ходе разборки разрушенных элементов строительных конструкций, - сообщили спасатели.

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Вчера в Одессе на месте пожара правоохранители нашли под обломками конструкций здания тело взрослой женщины без признаков жизни.

ТСН сообщает, что спасателям пришлось работать всю ночь, проходя метр за метром опасное здание.

Операция продолжается ГСЧС

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Внутри помещения накануне вечером они обнаружили тело женщины и передали его правоохранителям. Также ночью правоохранители нашли женщину, которая считалась пропавшей во время пожара.

Все тела пока не нашли ГСЧС

Таким образом на данный момент неизвестной остается судьба 12 человек.

Напомним, пропавшие без вести звонили родным и прощались с ними. Число погибших может значительно возрасти. Минимум 6 человек, которых так и не нашли, звонили из горящего здания.

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