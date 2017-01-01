Украину ждет потепление: опубликован свежий прогноз

Сегодня в Украине воздух прогреется до +9 градусов.

6 декабря в Украине будет облачно с прояснениями. Осадков не обещают. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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На западе страны облачно с прояснениями. Воздух прогреется в пределах +4…+7 градусов по Цельсию ночью заморозки до -11.

На востоке Украины также облачно с прояснениями. На улице +3…+6 градусов по Цельсию. Ночью заморозки до -4.

Южным регионам обещают хмурый день, но без осадков. На термометре +6…+9 градусов по Цельсию. Ночью мороз до -2.

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В северной части страны 6 декабря будет переменчивая облачность. Днем воздух прогреется в пределах +3…+6 градусов, ночью - заморозки до -4.

В Центральной Украине ожидается сухой солнечный день. Столбик термометра поднимется к максимальной отметке +6 градусов по Цельсию. Ночью мороз до -4 градусов.

В Киеве облачно с прояснениями. На улице +2…+4, ночью - до -3.

Напомним, осень 2019 года - вторая самая теплая за 139 лет наблюдений. Теплее было только осенью 1932 года.

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