Беглый Онищенко ждет экстрадиции в немецкой тюрьме

Прокуратура Ольденбурга подтвердила информацию.

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Беглый экс-депутат Верховной Рады Украины Александр Онищенко был задержан 28 ноября в городе Ахим вблизи Бремена. Сегодня он находится в тюрьме и ждет своей экстрадиции в Украину.

Об этом сообщает DW, ссылаясь на прокуратуру города Ольденбурга.

На основании запроса Украины об экстрадиции касательно 50-летнего украинца Высшим земельным судом Ольденбурга был выдан ордер на экстрадиционный арест, - сообщили в прокуратуре.

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Между тем, фамилии задержанного не уточнили.

Собственные источники издания в правоохранительных органах сообщили, что речь идет именно об Онищенко.

Сейчас в генеральной прокуратуре Ольденбурга ждут правовой позиции адвокатов Онищенко. После этого суд решит, выдавать ли задержанного правоохранительным органам Украины.

Длительность процедуры экстрадиции пока не называют. Под залог задержанного также не планируют отпускать.

Напомним, беглый экс-депутат Онищенко задержан в Германии по запросу НАБУ. Покинувший в 2015 году бывший нардеп подозревается в хищениях на сумму около 1,6 млрд грн.

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