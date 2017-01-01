В Кривом Роге многодетный отец изнасиловал 12-летнюю школьницу

Девочке всего 12 лет.

В Кривом Роге разоблачили очередного педофила. В этот раз им оказался многодетный отец.

Читай также: Познакомились в соцсетях: В Киеве задержан педофил

Об этом сообщает Первый Криворожский.

Сообщается, что в Терновском районе 40-летний мужчина заманил к себе домой 12-летнюю девочку. Затем он изнасиловал подростка, в том числе неестественным способом.

После издевательств девочке удалось добраться домой. О случившемся родители узнали по следам крови на нижнем белье дочки.

Мужчина является многодетным отцом 1kr.ua

Читай также: Разоблачение педофила в Киеве: известны детали

Полиция оперативно задержала мужчину по подозрению в растлении несовершеннолетних. Известно, что злоумышленник является многодетным отцом. У него трое детей.

Напомним, в Херсоне разоблачили распространителя детской порнографии. Подозреваемому может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram