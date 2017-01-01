Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Кривом Роге многодетный отец изнасиловал 12-летнюю школьницу

Комментариев: 0
Девочке всего 12 лет.
Педофила арестовали
Педофила арестовали
1kr.ua

В Кривом Роге разоблачили очередного педофила. В этот раз им оказался многодетный отец.

Читай также: Познакомились в соцсетях: В Киеве задержан педофил

Об этом сообщает Первый Криворожский.

Сообщается, что в Терновском районе 40-летний мужчина заманил к себе домой 12-летнюю девочку. Затем он изнасиловал подростка, в том числе неестественным способом.

После издевательств девочке удалось добраться домой. О случившемся родители узнали по следам крови на нижнем белье дочки.

Мужчина является многодетным отцом
Мужчина является многодетным отцом
1kr.ua

Читай также: Разоблачение педофила в Киеве: известны детали

Полиция оперативно задержала мужчину по подозрению в растлении несовершеннолетних. Известно, что злоумышленник является многодетным отцом. У него трое детей.

Напомним, в Херсоне разоблачили распространителя детской порнографии. Подозреваемому может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: педофил, изнасилование, многодетный отец
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь