“Все будет Украина!”: Сеть растрогало послание воинам ВСУ из Донецка

Пост уже набрал более 10 тысяч лайков.

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Пользователей сети растрогало сообщение, присланное волонтерам из оккупированного Донецка, в котором выражается поддержка украинским воинам в День Вооруженных сил Украины.

Текс смс-сообщения опубликован в Facebook-сообществе “Повернися живим”. Сейчас трогательный пост набрал более 10 тысяч лайков.

Привет из оккупированного Донецка. Хочу отметить наших Героев. Вас ждут и любят во всех городах нашей матери. Победа за нами. Все будет Украина! Донетчанин, - сказано в сообщении.

Мужчина прислал такое смс одному из волонтеров. Тот решил, что в такой день обязательно нужно поделиться им с украинцами.

Этим фото невозможно не поделиться. Иногда также получаем подобные слова в личных сообщениях страницы фонда. И всегда искренне радуемся, что на временно оккупированной территории все еще есть патриоты. Патриоты, о которых также нужно помнить, - написал автор публикации.

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Напомним, Зеленский и Загороднюк поздравили военнослужащих и ветеранов с Днем ВСУ. Президент дал обещание военным, что и после окончания войны армия останется в приоритете.

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