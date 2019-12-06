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“Все будет Украина!”: Сеть растрогало послание воинам ВСУ из Донецка

Комментариев: 8
Пост уже набрал более 10 тысяч лайков.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
штаб ООС

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Пользователей сети растрогало сообщение, присланное волонтерам из оккупированного Донецка, в котором выражается поддержка украинским воинам в День Вооруженных сил Украины.

Текс смс-сообщения опубликован в Facebook-сообществе “Повернися живим”. Сейчас трогательный пост набрал более 10 тысяч лайков.

Привет из оккупированного Донецка. Хочу отметить наших Героев. Вас ждут и любят во всех городах нашей матери. Победа за нами. Все будет Украина! Донетчанин, - сказано в сообщении.

Мужчина прислал такое смс одному из волонтеров. Тот решил, что в такой день обязательно нужно поделиться им с украинцами. 

Этим фото невозможно не поделиться. Иногда также получаем подобные слова в личных сообщениях страницы фонда. И всегда искренне радуемся, что на временно оккупированной территории все еще есть патриоты. Патриоты, о которых также нужно помнить, - написал автор публикации.

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Напомним, Зеленский и Загороднюк поздравили военнослужащих и ветеранов с Днем ВСУ. Президент дал обещание военным, что и после окончания войны армия останется в приоритете.

 

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Теги: Донецк, День ВСУ, поздравления
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Комментариев (8)
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Krotol2    06.12.2019, 11:34
Оценка:  -2
Krotol2
Сами написали и сами радуются )))))
farfalle    06.12.2019, 11:18
Оценка:  -1
farfalle
Идиоты продолжают биться головой об стену...
Донбасс уже не вернется к вам НИКОГДА!
Legkaya_Lisa    06.12.2019, 11:21
Оценка:  -1
Legkaya_Lisa
Ну ты же пасешься на украинских сайтах, так что никогда не говори НИКОГДА ))))
Aspid    06.12.2019, 11:21
Оценка:  -1
Aspid
К вам тоже.
caze22    06.12.2019, 11:15
Оценка:  -7
caze22
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VSHIVANKA    06.12.2019, 11:10
Оценка:  +1
VSHIVANKA
А ТАКОЙ ГРОМКИЙ ЗАГОЛОВОК......))))))
КАК БУДТО ВЕСЬ ДОНЕЦК РЫДАЕТ ПО КАРАТЕЛЯМ....)))
КАК ДЕТИ , САМИ ВЫДУМАЮТ КАКУЮ-НИБУДЬ ХРЕНЬ И САМИ ЖЕ СКАЧУТ ОТ РАДОСТИ....)))
#ДЕБИЛЫБЛЯДЬ .....
SANDMAN    06.12.2019, 11:05
Оценка:  -1
SANDMAN
Все буде Україна!
asfd0    06.12.2019, 11:22
Оценка:  -1
asfd0
Всё уже было.
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