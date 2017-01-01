Возле больницы в Днепре под бетонной плитой нашли труп

Трагедия произошла на территории больницы .

В городе Днепр в инженерном сооружении на территории Днепровской горбольницы №6 в помещении инженерного сооружения обнаружили труп мужчины.

Об этом сообщили в правоохранительных органах, передает УНН.

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Было обнаружено тело мужчины возрастом около 50 лет. Для того, чтобы извлечь тело покойного, полиции пришлось привлекать спецтехнику, с помощью которой была поднята железобетонная плита, под которой был "похоронен" человек.

На теле покойного обнаружено ножевое ранение груди. По предварительной информации, смерть наступила за сутки до того, как правоохранители обнаружили тело. Погибший, вероятно, бездомный.

Проводятся экспертизы, устанавливается личность убитого и лица, причастные к совершению преступления.

Как сообщалось 5 декабря, на Крещатике на женщину упала строительная конструкция.

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