Под Днепром блокировали группу хакеров, работавших на ФСБ

По заказу российских кураторов преступники создавали программное обеспечение для поражения компьютеров.

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В Днепропетровской области СБУ блокировала деятельность группировки хакеров, которая была организова спецслужбами Российской Федерации для проведения кибератак на украинские государственные органы.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Группа днепропетровцев разрабатывала по заказу российских кураторов программное обеспечение для поражения компьютеров и получения скрытого удаленного доступа к информации, хранящейся на них.

Установлено, что участники ликвидированной хакерской группировки причастны к масштабной кибератаке на областные государственные администрации, которая была проведена в июле 2019 года. Злоумышленники осуществляли масштабные рассылки электронных писем с компьютерными вирусами. Проведение акции кибершпионажа совпало с назначением новых руководителей областных администраций и подготовкой к проведению выборов в Верховную Раду Украины.

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Специалисты СБУ тогда блокировали эту попытку хакерской атаки. За разработку и сбыт программного обеспечения, предназначенного для негласного получения информации, следователи спецслужбы объявили о подозрении одному из участников хакерской группировки по ст. 359 Уголовного кодекса Украины.

Материалы документирования преступления направлены в суд. Сейчас принимаются меры по установлению всех участников хакерской группировки и их российских кураторов.

Как сообщалось 4 декабря, СБУ пресекла деятельность “ботофермы“ ФСБ.

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