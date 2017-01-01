Дерзкое преступление: Рядом с горящим колледжем ограбили автомобиль

В Одессе преступники грабили авто прямо рядом с местом смертельного пожара.

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Возле одесского колледжа, где произошел смертельный пожар, двое мужчин ограбили автомобиль. Об этом на своей странице в сети Facebook сообщает патрульная полиция Одесской области.

По информации от свидетелей, на улице Троицкой, где велись работы по ликвидации пожара, двое мужчин, не обращая внимания на большое количество людей, разбили окно припаркованного автомобиля и украли из него сумку с вещами.

Неравнодушные граждане не теряли времени и сразу сообщили о преступлении на горячую линию 102, указав детальное описание нарушителей и автомобиля, на котором они скрылись. Именно это дало возможность стражам порядка оперативно отреагировать, - сообщили в полиции.

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Патрульные полицейские, которые регулировали движение транспорта неподалеку от места происшествия, приняли решение создать искусственный затор. Благодаря этому автомобиль с двумя злоумышленниками удалось оперативно задержать. Обследовав машину подозреваемых, стражи порядка обнаружили сумку с вещами, происхождение которой нарушители объяснить не смогли.

На место вызвали следственно-оперативную группу для установления всех обстоятельств происшествия.

Напомним, спасатели всю ночь разбирали завалы на месте смертельного пожара в одесском колледже. При этом удалось обнаружить тело взрослой женщины – второй жертвы огня.

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