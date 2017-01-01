Это уже третье задержание члена ближневосточной террористической организации в Украине.

Грабил и убивал вместе с бандой: В Украине схвачен очередной ИГИЛовец

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Грабил и убивал вместе с бандой: В Украине схвачен очередной ИГИЛовец

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Правоохранители раскрыли нападение на семейную пару в селе Андреевка Киевской области, в результате которого от тяжелых травм в больнице скончался 69-летний пострадавший. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Киевской области.

По словам главы полиции столичной области Андрея Небытова, в рамках расследования по этому делу задержаны четыре иностранца на территории пяти регионов Украины. Один из злоумышленников разыскивался Интерполом за участие в террористической организации ИГИЛ и приговорен к 12 годам лишения свободы.

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Граждане Кыргызстана и Таджикистана в возрасте 26 и 32 лет, задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины.

В задержании группы злоумышленников полицейским Киевщины помогали коллеги из Житомирской, Николаевской, Одесской и Черниговской областей.

Во время проведения обысков по месту жительства преступников полицейские изъяли вещественные доказательства, оружие и взрывные устройства.

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По факту разбойного нападения продолжается досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса Украины. О задержании иностранцев сообщено в Министерство иностранных дел Украины и соответствующие посольства.

Решается вопрос об объявлении подозрения задержанным. Меру пресечения для них выберет суд.

Напомним, в ноябре украинские правоохранители задержали двух членов ИГИЛ. Первый попался на Киевщине, второго взяли на Житомирщине.

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