Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Под Харьковом чиновники украли леса на более чем 5 млн гривен

Комментариев: 0
Правоохранители изъяли вещественные и документальные доказательства незаконной деятельности.
В гослесничестве прошли обыски
В гослесничестве прошли обыски
ssu.gov.ua

В Харьковской области СБУ блокировала схему масштабного хищения государственных лесных ресурсов. К сделке были причастны 11 должностных лиц. Лесосырья разворовали на почти 5,5 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Читай также: "Дикий президентский бизнес": журналисты о резиденции Залесье и торговле лесом

По данным спецслужбы, руководитель одного из лесхозов организовал механизм незаконной вырубки и реализации оптовых партий деревьев ценных пород. К противоправной деятельности чиновник привлек своих подчиненных.

Для нелегального сбыта древесины они вносили в отчетную документацию недостоверные сведения о ее количестве и санитарном состоянии. Задокументированы факты хищения злоумышленниками лесосырья на почти 5,5 миллионов гривен.

Во время обысков по месту жительства фигурантов дела и в служебных помещениях государственного лесничества правоохранители изъяли вещественные и документальные доказательства незаконной деятельности.

Читай также: На Прикарпатье лесники избили сотрудников природного парка

Сейчас руководителю и еще десяти должностным лицам учреждения осуществлено сообщение о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных различными частями ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственно-оперативные действия по установлению всего круга лиц, причастных к махинациям.

Как сообщалось 8 ноября, в Киеве возле метро Лесная начали вырубку леса.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: лес, древесина, Харьковская область
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь