Под Харьковом чиновники украли леса на более чем 5 млн гривен

Правоохранители изъяли вещественные и документальные доказательства незаконной деятельности.

В Харьковской области СБУ блокировала схему масштабного хищения государственных лесных ресурсов. К сделке были причастны 11 должностных лиц. Лесосырья разворовали на почти 5,5 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

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По данным спецслужбы, руководитель одного из лесхозов организовал механизм незаконной вырубки и реализации оптовых партий деревьев ценных пород. К противоправной деятельности чиновник привлек своих подчиненных.

Для нелегального сбыта древесины они вносили в отчетную документацию недостоверные сведения о ее количестве и санитарном состоянии. Задокументированы факты хищения злоумышленниками лесосырья на почти 5,5 миллионов гривен.

Во время обысков по месту жительства фигурантов дела и в служебных помещениях государственного лесничества правоохранители изъяли вещественные и документальные доказательства незаконной деятельности.

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Сейчас руководителю и еще десяти должностным лицам учреждения осуществлено сообщение о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных различными частями ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственно-оперативные действия по установлению всего круга лиц, причастных к махинациям.

Как сообщалось 8 ноября, в Киеве возле метро Лесная начали вырубку леса.

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