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"Нормандский саммит": Порошенко дал Зеленскому 4 совета

Комментариев: 6
Бывший глава государства поделился мнением, что являентся "ключом к миру".
Порошенко пожелал Зеленскому результативного “нормандского саммита“ и достижения мира
Порошенко пожелал Зеленскому результативного “нормандского саммита“ и достижения мира
president.gov.ua

Экс-президент Украины Петр Порошенко дал президенту Владимиру Зеленскому четыре советы перед “нормандским саммитом“.

Об этом сообщает “Украинская правда“.

Экс-президент утверждает, что необходимо снова обсудить тему берлинской “дорожной карты“, которая, по его мнению, является “ключом к миру“.

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“Дорожная карта“ по замыслу украинско-немецко-французской коалиции является формализованной структурированной логически обусловленной последовательностью безопасности и политических шагов всех заинтересованных сторон, реализация которых обеспечит политико-дипломатическое урегулирование ситуации на Донбассе.  Ее ключевым аспектом является приоритет компонента безопасности всего комплекса Минских договоренностей, включая вывод российских войск“, - сказал Порошенко.

Также политик утверждает, что на саммите необходимо обсудить вопрос размещения миротворцев под эгидой ООН на Донбассе. При этом “газовый вопрос“ Порошенко не советует включать в общую повестку дня “нормандского саммита“, чтобы не позволить России сформировать невыгодный для Украины “пакет договоренностей“.

Порошенко заявил, что самый важный совет - не верить президенту России Владимиру Путину, потому что он всем манипулирует и “ненавидит Украину и украинцев“.

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“Фразу “как мы ранее договаривались“ следует внимательно проверять, не верить на слово и сверять с реальными текстами договоренностей. Помню, как и в Минске в феврале 2015 года оказалось, что русскоязычный перевод уже проработанного соглашения оказался слишком творческим: настолько, что коренным образом изменял содержание положений, согласованных ночью на английском языке“, - сказал Петр Порошенко.

Порошенко пожелал Зеленскому результативного “нормандского саммита“ и достижения мира.

Ранее сообщалось, помощник президента Украины Андрей Ермак заявив, что Владимир Зеленский на “нормандской встрече“ в Париже 9 декабря выдвинет условия для переговоров с отдельными районами Донецкой и Луганской областей.

Как сообщалось 3 декабря, эксперты сравнили работу Зеленского и Порошенко.

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Теги: Порошенко, Зеленский, нормандский саммит, Донбасс, Путин
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Комментариев (6)
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xapi3mat    06.12.2019, 13:04
Оценка:  +1
xapi3mat
Si vis pacem, para bellum Хочешь мира - готовься к войне!
asfd0    06.12.2019, 12:48
Оценка:  0
asfd0
Бывший чепушила, у которого руки по локоть в крови раздаёт "ключи к миру" ))))))
xapi3mat    06.12.2019, 13:07
Оценка:  +1
xapi3mat
А что куило разве бывший? одних сирийцев 400 тыщ погибло от бомб авиации рф!
fkrfyfan    06.12.2019, 12:29
Оценка:  -1
fkrfyfan
Советы от пьяного хряка поросёнко, который обогатившись в сотни раз сделал страну самой нищей на континенте, развязавшем войну и просравшем Крым и Донбасс?
Хулиганка*    06.12.2019, 12:21
Оценка:  +1
Хулиганка*
пАр_Ашенко последний человек, которого должен слушать Зе
xapi3mat    06.12.2019, 13:09
Оценка:  +1
xapi3mat
так перед порошенко? или после, кого слушать то?
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