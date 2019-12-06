У топ-чиновницы Лесничей арестовали BMW X6

Экс-замминистра культуры Лесничую подозревают в пособничистве во взяточничистве сотрудницы офиса президента.

Обыски были проведены по месту жительства Лесничей Вікторія Ліснича / Facebook

Высший антикоррупционный суд арестовал имущество бывшего заместителя министра культуры Виктории Лесничей, которое было изъято в ходе обыска.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

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В частности, суд арестовал удостоверение помощника-консультанта народного депутата, 4 банковские карты, копии документов, два ежедневника, визитные карточки, автомобиль марки “BMW Х6“, мобильный телефон “Apple“, денежные средства в сумме 2 700 долларов.

Обыски были проведены по месту жительства Лесничей и в ее автомобиле.

Как сообщалось 19 ноября, Лесничая вышла из СИЗО под залог в 576 тыс. гривен.

Национальное антикоррупционное бюро подозревает Лесничую в причастности к мошенническому завладению 150 тыс. долларов вместе с директором департамента обеспечения доступа к публичной информации Офиса Президента Светланой Кондзелей.

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Как сообщалось, 13 ноября 2019 года детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП сообщили о подозрении трем участникам преступной группы в составе руководителя одного из департаментов Офиса Президента Украины, экс-заместителя министра культуры Украины (2011 г.) и посредника.

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