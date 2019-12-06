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Против Геруса нужно возбудить дело за взяточничество за лоббирование импорта электроэнергии из РФ, - Войцицкая

Комментариев: 3
Против Геруса нужно возбудить дело за взяточничество за лоббирование импорта электроэнергии из РФ, - Войцицкая

Правоохранители должны возбудить уголовное дело против председателя энергетического комитета Верховной Рады Андрея Геруса из-за сообщения о том, что он взял взятку за лоббирование импорта электроэнергии из России.

Об этом заявила экс-депутат Виктория Войцицкий в эфире Прямого телеканала 4 декабря, передает Главком.

“Я думаю, что правоохранительные органы, в том числе НАБУ, имеет на это прореагировать. Потому что в СМИ уже об этом было заявлено. Поэтому очень надеюсь, что будут дальнейшие действия следователи, открыто дело и будет это выясняться“, - сказала Войцицкий.

СМИ сообщили, что решениями судов НАБУ и СБУ обязали возбудить уголовное дело против председателя энергетического комитета Верховной Рады Андрея Геруса за государственную измену и злоупотребление властью.

4 декабря во время эфира на телеканале “Прямой“ народный депутат Анна Скороход утверждала о наличии коррупционных признаков в действиях Геруса при утверждении поправок к законам, которые позволили коммерческий импорт электроэнергии из России.

“Вероятно, господин Герус пытается таки отработать те деньги, которые получил за внесение этой поправки еще два месяца назад. Другого объяснения я просто найти не могу. Другого объяснения не хотят полностью запретить импорт электроэнергии из Российской Федерации, я не вижу“, - заявила нардеп Скороход.

Напомним, 18 сентября Верховная Рада приняла закон “О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии“, в который глава энергетического комитета парламента Андрей Герус пролоббировал правку - позволить коммерческий импорт электроэнергии из России.

С 1 октября началась поставка электроэнергии в режиме импорта из России. Рост импорта российского тока привело к ограничению производства электроэнергии украинскими энергопредприятиями. По данным экспертов, импортеры российской электроэнергии демпингуют на украинском рынке, а объем российского тока, поставляемый на сегмент рынка двусторонних договоров, уже превышает 15%. 

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Комментариев (3)
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Хулиганка*    06.12.2019, 14:42
Оценка:  0
Хулиганка*
Цыцкую спросить забыли...??? ну и рожа на фото
asfd0    06.12.2019, 13:19
Оценка:  -4
asfd0
Об этом заявила экс-депутат - то есть НИКТО.
Krotol2    06.12.2019, 13:38
Оценка:  -5
Krotol2
То есть дырка от бублика.
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