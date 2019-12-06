Против Геруса нужно возбудить дело за взяточничество за лоббирование импорта электроэнергии из РФ, - Войцицкая

Правоохранители должны возбудить уголовное дело против председателя энергетического комитета Верховной Рады Андрея Геруса из-за сообщения о том, что он взял взятку за лоббирование импорта электроэнергии из России.



Об этом заявила экс-депутат Виктория Войцицкий в эфире Прямого телеканала 4 декабря, передает Главком.

“Я думаю, что правоохранительные органы, в том числе НАБУ, имеет на это прореагировать. Потому что в СМИ уже об этом было заявлено. Поэтому очень надеюсь, что будут дальнейшие действия следователи, открыто дело и будет это выясняться“, - сказала Войцицкий.



СМИ сообщили, что решениями судов НАБУ и СБУ обязали возбудить уголовное дело против председателя энергетического комитета Верховной Рады Андрея Геруса за государственную измену и злоупотребление властью.



4 декабря во время эфира на телеканале “Прямой“ народный депутат Анна Скороход утверждала о наличии коррупционных признаков в действиях Геруса при утверждении поправок к законам, которые позволили коммерческий импорт электроэнергии из России.



“Вероятно, господин Герус пытается таки отработать те деньги, которые получил за внесение этой поправки еще два месяца назад. Другого объяснения я просто найти не могу. Другого объяснения не хотят полностью запретить импорт электроэнергии из Российской Федерации, я не вижу“, - заявила нардеп Скороход.



Напомним, 18 сентября Верховная Рада приняла закон “О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии“, в который глава энергетического комитета парламента Андрей Герус пролоббировал правку - позволить коммерческий импорт электроэнергии из России.



С 1 октября началась поставка электроэнергии в режиме импорта из России. Рост импорта российского тока привело к ограничению производства электроэнергии украинскими энергопредприятиями. По данным экспертов, импортеры российской электроэнергии демпингуют на украинском рынке, а объем российского тока, поставляемый на сегмент рынка двусторонних договоров, уже превышает 15%.