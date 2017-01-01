Под зданием Рады проходит митинг

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Митинг устроила организация Никто кроме нас. Под зданием парламента собралось около ста человек, они держат плакаты и снимки погибших сыновей. Протестующие требуют создать временную следственную комиссию по Иловайску.

Что касается другой группы протестующих, они требуют расследования коррупционных схем на Черновицкой таможне и требовали посадить начальника таможни Николая Салагора и главу комиссии по реорганизации таможни Игоря Добровольского.