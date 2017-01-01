Под зданием Рады проходит митинг
Под зданием парламента собрались сотни людей. Первую группу митингующих составили родственники погибших бойцов на Донбассе.
Под зданием Верховной Рады собрались протестующие, среди которых матери погибших на Донбассе военных и недовольные работой таможни, сообщают в пятницу, 6 декабря, Вести.ua.
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Митинг устроила организация Никто кроме нас. Под зданием парламента собралось около ста человек, они держат плакаты и снимки погибших сыновей. Протестующие требуют создать временную следственную комиссию по Иловайску.
Что касается другой группы протестующих, они требуют расследования коррупционных схем на Черновицкой таможне и требовали посадить начальника таможни Николая Салагора и главу комиссии по реорганизации таможни Игоря Добровольского.
Напомним, 4 декабря аграрии в знак протеста против открытия рынка земли перекрыли трассу Сумы-Киев вблизи села Симоновка Сумского района.