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На Донбассе умер избитый волонтер

Комментариев: 4
Брат погибшего считает, что нападение было совершено из-за проукраинской позиции Артема.
Артем Мирошниченко активно помогал ВСУ
Артем Мирошниченко активно помогал ВСУ
Татьяна Печончик / Facebook

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В больнице умер активист и волонтер Артем Мирошниченко, на которого в конце ноября было совершено нападение в городе Бахмут в Донецкой области.

Об этом сообщила руководитель Центра информации по правам человека Татьяна Печончик на своей странице в Facebook в пятницу, 6 декабря.

“Умер активист и волонтер из Бахмута Артем Мирошниченко, на которого было совершено нападение вечером 29 ноября. Об этом сообщает брат Артема Сергей Мирошниченко. Все это время Артем находился в коме“, – написала она.

Печончик рассказала, что личные вещи во время нападения не были похищены. Полиция установила, что нападавших было двое.

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“Одному 16 лет, ранее несудим, а второй 17 лет, судимый за ограбление в прошлом году. 16-летний напал на Артема, избил и бросил головой о плиту. Другой просто наблюдал. Оба нападавших были пьяны. Впоследствии суд отправил одного из них под домашний арест. На суде парень объяснил, что побил Мирошниченко, ибо занимался боксом и единоборствами и хотел “проверить свои навыки борьбы“, – уточнила Печончик.

Она также отметила, что брат погибшего не верит в версию о случайном нападении и считает, что на Артема напали из-за его проукраинской позиции.

“Артем Мирошниченко был активистом волонтерской группы Бахмут Український. В 2014-2015 годах он плел сети для военных, чистил картошку для кормления раненых в госпитале. Артем говорил на украинском и ходил на все мероприятия и волонтерские акции помощи“, – добавила Печончик.

Напомним, в ночь на 10 ноября в Киеве в подъезде собственного дома на лестнице между этажами был найден ветеран АТО, боец 90-го батальона Игорь Панов, позывной Хан, и его жена Оксана Кавецкая. Супруги были сильно избиты. 20 ноября ветеран скончался в больнице от полученных травм. Подозреваемые в избиении задержаны.

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Теги: убийство, Донецкая область, Донбасс, избиение, нападение, волонтер
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Комментариев (4)
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Хулиганка*    06.12.2019, 14:45
Оценка:  +1
Хулиганка*
обычную бытовуху переводят в политику....мало хероев? нужно нового слепить?
ЗаУкраїну    06.12.2019, 14:40
Оценка:  0
ЗаУкраїну
Уже почти до всех дошло кто такие на самом деле "волонтеры".
fkrfyfan    06.12.2019, 14:09
Оценка:  -1
fkrfyfan
Помогал карателям, вот и получил
Антибес    06.12.2019, 13:55
Оценка:  -3
Антибес
Из-за так нвзываемой"проукраинской&quo t;позиции этого делать не будут.Все знают что ысе"патриоты"-профессио налы.А этот чувак наверняка просто кому-то"перешёл дорогу",не поделившись.
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