Катерине Гандзюк посмертно присудили премию: Получал отец

Премией отмечены журналистские расследования Гандзюк, которые, вероятно, и стали причиной покушения на ее жизнь.

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Херсонской активистке Екатерине Гандзюк, скончавшейся год назад после заказного нападения, присуждена журналистская Премия имени Василия Сергиенко. Об этом информирует Фейсбук-сообщество “Хто замовив Катю Гандзюк?“

Как сообщается, награда присуждена за журналистские расследования по фактам вырубки и поджогов Олешковского леса. Отмечается, что посты Гандзюк о вырубке леса объединили в единый цикл расследований “Последняя капля. Повод для убийства“.

И они победили. Это была ее борьба за экологию и сохранение лесов. Борьба против поджогов и незаконных вырубок. Борьба за ее родную Херсонщину. Ведь именно Олешковские леса не дают Херсонской области превратиться в пустыню. И за эту борьбу Катя поплатилась жизнью, - говорится в сообщении.

Премию за свою погибшую дочь получал отец Кати Виктор Гандзюк.

Премию за свою погибшую дочь получал отец Кати Виктор Гандзюк. facebook.com/gandziukgate/

Напомним, суд отменил переименование улицы в Херсоне в честь Екатерины Гандзюк. Судья посчитал, что переименование улицы происходило с нарушениями.

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