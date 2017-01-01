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Катерине Гандзюк посмертно присудили премию: Получал отец

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Премией отмечены журналистские расследования Гандзюк, которые, вероятно, и стали причиной покушения на ее жизнь.
Катерина Гандзюк получила премию посмертно
Катерина Гандзюк получила премию посмертно
facebook com/uakateryna

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Херсонской активистке Екатерине Гандзюк, скончавшейся год назад после заказного нападения, присуждена журналистская Премия имени Василия Сергиенко. Об этом информирует Фейсбук-сообщество “Хто замовив Катю Гандзюк?“

Как сообщается, награда присуждена за журналистские расследования по фактам вырубки и поджогов Олешковского леса. Отмечается, что посты Гандзюк о вырубке леса объединили в единый цикл расследований “Последняя капля. Повод для убийства“.

И они победили. Это была ее борьба за экологию и сохранение лесов. Борьба против поджогов и незаконных вырубок. Борьба за ее родную Херсонщину. Ведь именно Олешковские леса не дают Херсонской области превратиться в пустыню. И за эту борьбу Катя поплатилась жизнью, - говорится в сообщении.

Премию за свою погибшую дочь получал отец Кати Виктор Гандзюк.

Премию за свою погибшую дочь получал отец Кати Виктор Гандзюк.
Премию за свою погибшую дочь получал отец Кати Виктор Гандзюк.
facebook.com/gandziukgate/

Напомним, суд отменил переименование улицы в Херсоне в честь Екатерины Гандзюк. Судья посчитал, что переименование улицы происходило с нарушениями.

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Теги: Гандзюк, премия, журналистские расследования
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