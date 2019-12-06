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Зеленский приехал в зону ОСС

Комментариев: 7
Президент встретился с военнослужащими ООС.
Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
Скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский в День военных сил Украины прибыл в зону ООС на Донбасс. Об этом сообщает Офис президента. 

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“Встреча Президента Украины Владимира Зеленского с военнослужащими ООС“ - говорится в сообщении.

Для меня важно сегодня быть в зоне проведения ООС, чтобы лично и от имени всего украинского народа поблагодарить вас за службу - подчеркнул президент

 

Напомним, ранее Зеленский и Загороднюк поздравили военнослужащих и ветеранов. Президент дал обещание военным, что и после окончания войны армия останется в приоритете.

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Теги: Владимир Зеленский, ООС, Донбасс, военные
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Комментариев (7)
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ЗаУкраїну    06.12.2019, 14:37
Оценка:  -1
ЗаУкраїну
ЧМО-клоун-паяц-(как и вся свора слуг)ни одной минуты не служившее в армии, паясничает перед реальными военными.
fkrfyfan    06.12.2019, 14:08
Оценка:  -7
fkrfyfan
Медальки для карателей-мародёров захватил?
WTF2wtf    06.12.2019, 14:11
Оценка:  +6
WTF2wtf
Шавка оккупантов,
скачи дальше
fkrfyfan    06.12.2019, 14:22
Оценка:  -4
fkrfyfan
Пошёл нах селюк галицайский
Путин_xyйло    06.12.2019, 14:24
Оценка:  +3
Путин_xyйло
fkrfyfa Ты сам там бываешь чаще чем на свежем воздухе
ВосставшийИзБана    06.12.2019, 13:32
Оценка:  -3
ВосставшийИзБана
Опять поехал хамить?
Путин_xyйло    06.12.2019, 14:24
Оценка:  0
Путин_xyйло
Пиариться на праздник.
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