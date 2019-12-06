Зеленский приехал в зону ОСС

Президент встретился с военнослужащими ООС.

Президент Украины Владимир Зеленский в День военных сил Украины прибыл в зону ООС на Донбасс. Об этом сообщает Офис президента.

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“Встреча Президента Украины Владимира Зеленского с военнослужащими ООС“ - говорится в сообщении.

Для меня важно сегодня быть в зоне проведения ООС, чтобы лично и от имени всего украинского народа поблагодарить вас за службу - подчеркнул президент

Напомним, ранее Зеленский и Загороднюк поздравили военнослужащих и ветеранов. Президент дал обещание военным, что и после окончания войны армия останется в приоритете.



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