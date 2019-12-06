В Бахмуте задержали группу гостиничных сутенеров

Владельцы отеля выступали кураторами всего бизнеса, в котором также участвовали администраторы гостиницы.

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В одном из отелей Бахмута Донецкой области работники полиции разоблачили группировку, которая регулярно предоставляла секс-услуги постояльцам.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

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Сотрудники управления по борьбе с торговлей людьми совместно с детективами установили, что противоправной деятельностью сутенеры занимались с июня этого года.

Для конспирации воспользоваться их услугами могли только постояльцы одного из гостиничных комплексов Бахмута. Час сексуальных услуг стоил до 900 гривен, из них девушка оставляла себе 600 гривен.

О встрече договаривались через администраторов отеля и таксистку. Последняя привозила девушек на заказ. Кураторами всего бизнеса выступали владельцы отеля.

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"Во время обысков у фигурантов правоохранители изъяли более 50 тысяч гривен, 3400 долларов США, мобильные телефоны и черновики, которые подтверждают преступную деятельность указанной группы", - говорится в сообщении.

По данному факту открыто уголовное производство по статье о сутенерстве (ч. 2 ст. 303 Уголовного кодекса Украины). Расследование продолжается.

Как сообщалось 12 сенятября, в центре Киева "накрыли" элитный бордель.

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