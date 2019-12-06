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День ВСУ: Интересные факты об украинской армии

Комментариев: 3
Сегодня в Украине отмечают 28-ю годовщину создания ВСУ.
Украина отмечает день ВСУ
Украина отмечает день ВСУ
штаб ООС

Украинские защитники сегодня празднуют День Вооруженных сил Украины. Специально к этому дню штаб ООС подготовил самые интересные факты об украинской армии.

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  • Именно в этот день, 6 декабря 1991 года, Верховная Рада приняла законы “Об обороне Украины” и “О Вооруженных силах Украины”. В зале парламента также был зачитан текст Военной присяги.
  • Украинская армия владеет высоким уровнем доверия населения среди всех государственных институтов и является гарантом суверенитета и независимости Украины.
  • В ВСУ служит такой же процент женщин, как и в армиях НАТО. Сейчас в армии - более 27 000 женщин. Численность женщин-военнослужащих офицерского состава составляет 3767 человек, 87 из них - в воинском звании “полковник”. (По состоянию на конец ноября).
  • С начала войны звание “Герой Украины” получил 41 военнослужащий (22 из них - посмертно). Звание “Народный Герой Украины” 151 военнослужащий ВСУ. (По состоянию на конец ноября).
  • К началу войны с РФ Украинская армия насчитывала 165 000 военных и гражданских служащих, более 2500 танков, боевых бронированных машин, около 190 боевых и транспортных самолетов, 80 вертолетов различных типов, а также 22 боевых корабля. Сегодня численность ВСУ приближается к 250 000 человек.
  • К концу 2019 году в ВСУ должно завершиться формирование Командование войск связи и кибербезопасности и Командования сил поддержки.
  • По количеству резервистов Украина занимает девятое место в мире, опережая даже США.Более мощный военный резерв имеют только КНДР, Южная Корея, Вьетнам, Индия, Россия, Тайвань, Бразилия и Куба.
  • Самый молодой род войск - Силы специальных операций (ССО). В составе Вооруженных Сил Украины ССО появились лишь три года назад - 5 января 2016 г.
  • Одна из самых новых должностей в ВСУ - военные капелланы. С мая 2017 года во всех боевых частях и подразделениях ВСУ появилась должность военных капелланов. В боевых бригадах, в зависимости от их численности, работают от двух до четырех таких священников.
  • Украинская армия - первая в мировой истории, добровольно отказалась от ядерного оружия. Ядерное разоружение в Украине продолжалось с 1991 по 1996 год. Принцип безъядерности был утвержден Верховной Радой в Декларации о государственном суверенитете в 1990 году.
  • Количество участников боевых действий на Донбассе превысило число украинцев, воевавших в Афганистане.
  • Недавно Верховная Рада Украины приняла Закон, которым вводятся новые воинские звания сержантского и старшинского состава, соответствующие стандартам НАТО.

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Напомним, сеть растрогало послание воинам ВСУ из Донецка. Пост уже набрал более 10 тысяч лайков.

 

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Теги: ВСУ, интересные факты, праздник, штаб ООС
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Комментариев (3)
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Via_dolorosa    06.12.2019, 14:30
Оценка:  +3
Via_dolorosa
ira0957-- наверно потому что у нас её нет дядя Ира. Вам в вашу ватную голову не приходила такая мысль или раша_ТВ вам заменила мозг.
ira0957    06.12.2019, 14:02
Оценка:  -8
ira0957
Как можно давать "героя" в гражданской войне???
WTF2wtf    06.12.2019, 14:10
Оценка:  +5
WTF2wtf
Быдло путинское,
почему россия ведет "гражданскую войну" на территории Украины и оккупировала Крым с Донбассом???
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