День ВСУ: Интересные факты об украинской армии

Сегодня в Украине отмечают 28-ю годовщину создания ВСУ.

Украинские защитники сегодня празднуют День Вооруженных сил Украины. Специально к этому дню штаб ООС подготовил самые интересные факты об украинской армии.

Читай также: День ВСУ: Зеленский и Загороднюк поздравили военнослужащих и ветеранов

Именно в этот день, 6 декабря 1991 года, Верховная Рада приняла законы “Об обороне Украины” и “О Вооруженных силах Украины”. В зале парламента также был зачитан текст Военной присяги.

Украинская армия владеет высоким уровнем доверия населения среди всех государственных институтов и является гарантом суверенитета и независимости Украины.

В ВСУ служит такой же процент женщин, как и в армиях НАТО. Сейчас в армии - более 27 000 женщин. Численность женщин-военнослужащих офицерского состава составляет 3767 человек, 87 из них - в воинском звании “полковник”. (По состоянию на конец ноября).

С начала войны звание “Герой Украины” получил 41 военнослужащий (22 из них - посмертно). Звание “Народный Герой Украины” 151 военнослужащий ВСУ. (По состоянию на конец ноября).

К началу войны с РФ Украинская армия насчитывала 165 000 военных и гражданских служащих, более 2500 танков, боевых бронированных машин, около 190 боевых и транспортных самолетов, 80 вертолетов различных типов, а также 22 боевых корабля. Сегодня численность ВСУ приближается к 250 000 человек.

К концу 2019 году в ВСУ должно завершиться формирование Командование войск связи и кибербезопасности и Командования сил поддержки.

По количеству резервистов Украина занимает девятое место в мире, опережая даже США.Более мощный военный резерв имеют только КНДР, Южная Корея, Вьетнам, Индия, Россия, Тайвань, Бразилия и Куба.

Самый молодой род войск - Силы специальных операций (ССО). В составе Вооруженных Сил Украины ССО появились лишь три года назад - 5 января 2016 г.

Одна из самых новых должностей в ВСУ - военные капелланы. С мая 2017 года во всех боевых частях и подразделениях ВСУ появилась должность военных капелланов. В боевых бригадах, в зависимости от их численности, работают от двух до четырех таких священников.

Украинская армия - первая в мировой истории, добровольно отказалась от ядерного оружия. Ядерное разоружение в Украине продолжалось с 1991 по 1996 год. Принцип безъядерности был утвержден Верховной Радой в Декларации о государственном суверенитете в 1990 году.

Количество участников боевых действий на Донбассе превысило число украинцев, воевавших в Афганистане.

Недавно Верховная Рада Украины приняла Закон, которым вводятся новые воинские звания сержантского и старшинского состава, соответствующие стандартам НАТО.

Читай также: Украинский воин установил Национальный флаг под носом у боевиков в Авдеевке

Напомним, сеть растрогало послание воинам ВСУ из Донецка. Пост уже набрал более 10 тысяч лайков.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram