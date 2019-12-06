Погода на выходные: мокрый снег и дожди

Особых осадков не ожидается. Ночью по всей Украине за исключением южных областей подморозит — до -4 градусов.

Погода в Украине на выходных из-за влияния воздушных масс из Атлантики будет без сильных морозов и без осадков, сообщается в пятницу, 6 декабря, в Укргидрометцентре.

Перемены погоды синоптики ожидают с 8 декабря — придут снегопады и дожди с мокрым снегом.

Читай также: Осень 2019 года – вторая самая теплая за 139 лет наблюдений Днем 6 декабря в Украине местами туман, на дорогах гололедица. Воздух прогреется до 7° тепла, на крайнем юге возможны 10° тепла.

Такая же погода сохранится и в субботу, 7 декабря. Особых осадков не ожидается. Ночью по всей Украине за исключением южных областей подморозит — до -4 градусов. Холоднее будет в Карпатах — там возможны -8…-13°. Днем термометры покажут небольшой “плюс“ — до пяти градусов тепла, в южных регионах до семи градусов.

Перемену погоды можно будет почувствовать с 8 декабря. В западных и северных областях пройдут дожди, местами с мокрым снегом. Морозы до минус трех ожидаются в восточных областях, на остальной территории ночью около ноля, днем до пяти градусов тепла.