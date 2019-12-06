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Погода на выходные: мокрый снег и дожди

Комментариев: 2
Особых осадков не ожидается. Ночью по всей Украине за исключением южных областей подморозит — до -4 градусов.
Погода поменяется с 8 декабря
Погода поменяется с 8 декабря
depositphotos.com
Погода в Украине на выходных из-за влияния воздушных масс из Атлантики будет без сильных морозов и без осадков, сообщается в пятницу, 6 декабря, в Укргидрометцентре.
 
Перемены погоды синоптики ожидают с 8 декабря — придут снегопады и дожди с мокрым снегом.

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Днем 6 декабря в Украине местами туман, на дорогах гололедица. Воздух прогреется до 7° тепла, на крайнем юге возможны 10° тепла.

Такая же погода сохранится и в субботу, 7 декабря. Особых осадков не ожидается. Ночью по всей Украине за исключением южных областей подморозит — до -4 градусов. Холоднее будет в Карпатах — там возможны -8…-13°. Днем термометры покажут небольшой “плюс“ — до пяти градусов тепла, в южных регионах до семи градусов.
 
 
Перемену погоды можно будет почувствовать с 8 декабря. В западных и северных областях пройдут дожди, местами с мокрым снегом. Морозы до минус трех ожидаются в восточных областях, на остальной территории ночью около ноля, днем до пяти градусов тепла.
 

Напомним, синоптик рассказала, когда в Украину придет настоящая зима.

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Теги: погода, дождь, снег, прогноз погоды, синоптики
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Комментариев (2)
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Udachnik    06.12.2019, 15:03
Оценка:  0
Udachnik
Мокрый снег и дожди
Udachnik    06.12.2019, 15:03
Оценка:  0
Udachnik
Этопять!
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