Сейчас пропавшими считаются 14 человек. Список пополнился еще одним студентом.

Пожар в Одессе: Найти живых под завалами не надеются

Пожар в Одессе: Найти живых под завалами не надеются

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У спасателей нет надежды найти выживших в здании одесского колледжа, где два дня тушили масштабный пожар. Об этом заявил замначальника облуправления ГСЧС Александр Крицкий, пишет одесское издание “Думская“.

Надежды, что в здании остаются выжившие, нет. Все помещения, которые не пострадали от огня, обследованы. Людей там нет, - заявил он.

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Между тем спасатели продолжают разбирать завалы в сгоревшей части здания. По словам пресс-секретаря областного управления ГСЧС Ольги Сафроновой, имеется угроза обрушения, поэтому работы ведутся с предельной аккуратностью.

Сложность поиска пропавших состоит в том, что до сих пор не потушен пожар, даже час назад было возгорание, — отметил начальник следственного управления ГУНП Сергей Шайхет.

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По состоянию на 9 утра в больницах Одессы находилось 22 человека, в том числе 9 студентов. Сотрудника ГСЧС, который получил тяжелые травмы, будут перевозить в военный госпиталь.

Достоверно установленных жертв по-прежнему двое – студентка, который нашли еще в первый день пожара, и преподаватель, чье тело обнаружили вчера вечером при разборе завалов. Причиной смерти второй является отравление продуктами горения.

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Кроме того, пополнился список пропавших. В полицию обратились родители студентки Василян Анастасии Матвеевны 2001 г.р. Последний раз с ней разговаривали по телефону еще 30 ноября.

В настоящее время, по данным ГСЧС, пропавшими числятся 13 человек.

Напомним, погибшая преподаватель одесского колледжа до последнего выводила студентов. Она преподавала высшую математику и информатику.

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