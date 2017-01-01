Пожар в Одессе: Полиция нашла 18-летнюю Анастасию Василян

Девушка жива и невредима.

Девушка больше не учится в данном учебном заведении Думская

Полицейские города Одессы нашли 18-летнюю Анастасию Василян, которая училась в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Девушка жива, ее жизни и здоровью ничего не угрожает, пишет полиция.

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“Полицейские выяснили, что девушка - действительно бывшая студентка Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Однако в настоящее время в этом заведении она не училась, а на момент пожара находилась в совершенно другом месте. На связь с родными не выходила за отсутствия телефона“ - говорится в сообщении.

Сейчас продолжаются поиски оставшихся 13-ти человек

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Напомним, в Одессе возник масштабный пожар в одном из городских колледжей. К тушению были привлечены десятки спасателей и большое количество пожарной техники.

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