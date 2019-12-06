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“Спасибо за свободу и героизм”: Зеленский в зоне ООС обратился в воинам

Комментариев: 2
Президент в честь праздника посетил воинов на передовой.
Зеленский посетил ООС
Зеленский посетил ООС
Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский посетил воинов на передовой в честь Дня Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Уважаемые господа генералы, офицеры, сержанты и солдаты! С Днем Вооруженных сил Украины! Для меня важно сегодня быть в зоне проведения ООС, чтобы лично и от имени всего украинского народа поблагодарить вас за службу, за то, что защищаете наш суверенитет и независимость, - сказал Зеленский.

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Он также подчеркнул, что именно благодаря героизму и профессионализму украинских воинов удается сдерживать военную агрессию боевиков и наемников РФ.

Спасибо за свободу и героизм всем, кто носит гордое звание военнослужащего ВСУ. Пусть Бог всегда каждого из вас хранит, вы все нам нужны, - добавил он.

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В ходе обращения к защитникам, президент подчеркнул, что армия Украины должна постоянно развиваться, укрепляться и стремиться к переходу на стандарты НАТО. Он также заверил, что даже после достижения мира армия будет одним из главных приоритетов государства.

Хочу заверить, что после установления мира никто не забудет о боеспособности войска, потому что вы – залог нашей свободы и независимости, - сказал президент.

Напомним, Зеленский приехал в зону ОСС. Президент встретился с военнослужащими ООС.

 

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Теги: ООС, ВСУ, Зеленский, праздник, воины
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Комментариев (2)
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fkrfyfan    06.12.2019, 15:29
Оценка:  -6
fkrfyfan
Ну если только независемость от мозгов, чести и совести
Антибес    06.12.2019, 15:27
Оценка:  -7
Антибес
Какая нах свобода,какой в жoпу героизм,хороняка ты позорный?ЬТам 99,9% находятся исключительно ради бабла и льгот УБД.Убери им льготы,урежь зарплату до минималки и потом посчитай оставшихся"героев",если тебе вообще будет кого там считать,дебил,бля!)))))
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