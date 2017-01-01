СБУ допустило к гостайне Абромавичуса
Служба безопасности Украины предоставила допуск с государственной тайне гендиректору концерна "Укроборонпром" Айварасу Абромавичусу, несмотря на то, что у него есть гражданство Литвы.
Об этом сообщили в СБУ агентству "Украинские новости".
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"По результатам проведенной проверки Айвараса Абромавичуса в связи с допуском к государственной тайне Службой безопасности Украины предоставлено ему такой допуск 18 октября 2019 года", - сказано в сообщении.
Отмечается, что в СБУ пока не поступали документы проверки относительно доступа к гостайне замдиректора "Укроборопрома" Мустафы Найема.
Напомним, Зеленский назначил Абромавичуса гендиректором "Укроборонпрома" в конце августа.
Как сообщалось 18 ноября, в Литве разразился скандал, связанный с нынешним главой “Укроборонпрома“, экс-министром экономического развития и торговли Украины Айварасом Абромавичусом.
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