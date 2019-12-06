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Истребители сопровождают ракету: Уникальные кадры испытаний "Нептуна"

Комментариев: 31
В ходе летных испытаний новую украинскую ракету сопровождали истребители.
Ракету "Нептун" сопровождает пара истребителей
Ракету "Нептун" сопровождает пара истребителей
кадр из видео

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В Интернет выложили уникальные кадры летных испытаний новой украинской ракеты “Нептун“. На видео хорошо видно, как в полете ракету сопровождает пара Су-27УБ.

Эти кадры были опубликованы в программе SecurityTalks, гостем которой стал генеральный конструктор и генеральный директор ГосККБ “Луч“ Олег Коростелев.

Испытания крылатой ракеты Р-360 комплекса РК-360МЦ “Нептун“ состоялись 28 ноября и прошли успешно.

Мы впервые пролетели более 250 км по заданному маршруту и высотах. То есть можем сказать, что сегодня была завершена разработка летательного аппарата с заданными характеристиками, – рассказал конструктор. Следующие этапы испытания будут заключаться в проверке боевых характеристик ракеты.

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Ракета Р-360 имеет массу 870 кг, массу боевой части – 150 кг, дальность пуска – до 280 км, скорость полета – около 900 км/ч, а высота полета над гребнем волн - от 3 до 10 м. Назначение ракеты - уничтожать наземные и надводные (корабельные) цели.

Кадры летных испытаний с 9:35:

Напомним, впервые за 20 лет украинские Су-24 отработали дозаправку в воздухе. В дальнейшем учения по дозаправке в полете будут проходить систематически.

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Теги: Нептун, крылатая ракета, испытания, учения, истребитель, Су-27
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Комментариев (34)
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Lyonya-Space    06.12.2019, 15:57
Оценка:  +2
Lyonya-Space
Можно сбить элементарно, то что видят радары!
При высоте полёта 3-10 метров, её видеть не смогут. Учи мат. часть!
zheka-yakob    06.12.2019, 15:58
Оценка:  0
zheka-yakob
Шлюшка, ты в ВС служил?
птицелов    06.12.2019, 16:04
Оценка:  -2
птицелов
Хто тобі насрав у голову краще скажи?)))
zheka-yakob    06.12.2019, 16:06
Оценка:  0
zheka-yakob
Это хорошо что и ты на шлюшку откликаешься))))
WTF2wtf    06.12.2019, 16:12
Оценка:  0
WTF2wtf
Нацик московский, а ты воевал?
На Донбасс ездил убивать украинцев?
птицелов    06.12.2019, 16:13
Оценка:  +1
птицелов
zheka-yakob таки насрали в голову ЖЄКЄ)))))
zheka-yakob    06.12.2019, 16:16
Оценка:  -3
zheka-yakob
Е банько, у меня 25 календаря + льготное исчисление.
За что льготка догадываешься?
WTF2wtf    06.12.2019, 16:17
Оценка:  0
WTF2wtf
За командировку на Донбасс тоже, нацик конченый?
птицелов    06.12.2019, 15:52
Оценка:  -1
птицелов
гарна яка!)
zheka-yakob    06.12.2019, 15:56
Оценка:  -1
zheka-yakob
Мастурбируешь?
птицелов    06.12.2019, 16:03
Оценка:  -2
птицелов
zheka-yakob))) у кого що болить той про це і говорить каца...козу шукай бігом бо вже руки в мозолях всі у тебе!)))
zheka-yakob    06.12.2019, 16:06
Оценка:  0
zheka-yakob
Рагуль, даже не читаю твои коменты....один хрен ничего не понятно))))
птицелов    06.12.2019, 16:15
Оценка:  +1
птицелов
Брехлива каца все ти читаєш, козу знайшов, тепер шукай бояру!)))
COZEL    06.12.2019, 15:50
Оценка:  -1
COZEL
ТЫ ТАКОЙ ЖЕ ДЭБИЛ КАК И АФТОР СТАТЬИ, ЕСЛИ САМОЛЕТ СОПРОВОЖДАЕТ, ЗНАЧИТ У РАКЕТЫ МАЛАЯ СКОРОСТЬ, ЕЕ МОЖНО СБИТЬ ЭЛЕМЕНТАРНО И ЭТОТ ЛЕТАЮЩИЙ ТОМАС НИКУДА НЕ ГОДИТСЯ))))))))))))))))))))))))
птицелов    06.12.2019, 15:53
Оценка:  0
птицелов
ага, гівно питання зібєте коли прилетить))))
zheka-yakob    06.12.2019, 15:55
Оценка:  -2
zheka-yakob
Задолбал уже этот сельский диалект.
Ты на русском писАть можешь?
птицелов    06.12.2019, 16:00
Оценка:  -2
птицелов
zheka-yakob тююю а я думаю, що мова виблюд-ків у нас заборонена і за неї садять каца на куй собачий, вам що в новинах не розповідали??)))
zheka-yakob    06.12.2019, 16:03
Оценка:  0
zheka-yakob
Не хрена не понял твой свинячий диалект языка))))
птицелов    06.12.2019, 16:06
Оценка:  -3
птицелов
zheka-yakob тю то ясно що ти не зрозумів, ти ж кацап а кацапи з дитинства гівно їдять думають що розумними стануть а виявляється повні дебіли)))
zheka-yakob    06.12.2019, 16:08
Оценка:  0
zheka-yakob
Согласен, рагули полные дебилы.....остальное ничего не понял.))
WTF2wtf    06.12.2019, 16:11
Оценка:  -1
WTF2wtf
У упоротого нациста из Москвы подгорает?
Так скачи нахyй, быдло оккупантов тупое
птицелов    06.12.2019, 16:11
Оценка:  -1
птицелов
піди краще козу знайди, поговори з нею вона тобі щось цікаве розкаже каца)))
zheka-yakob    06.12.2019, 16:14
Оценка:  -4
zheka-yakob
Рагуль-шлюшка, там к тебе соратник подтянулся....правда он стыдиться на тялячем языке писАть))
птицелов    06.12.2019, 16:18
Оценка:  +1
птицелов
от шо у вас кацапів гарно виходить так це гівном кидатись і брехать))так хто тобі насрав у голову скажи?
WTF2wtf    06.12.2019, 16:18
Оценка:  0
WTF2wtf
Стандартный нацистский срач от упоротого путинского говна ...
птицелов    06.12.2019, 15:58
Оценка:  -3
птицелов
моцковський цап не скаже мені яка швидкість калібра?))) томагавк 900 км/год і наша теж))) це у вас повинні ракети швидше літать шоб її збить))) і бажано не падать при пускові)))
barakuda*777    06.12.2019, 15:50
Оценка:  -1
barakuda*777
Держите меня семеро скорость ракеты как у самолётов))))
Nikolai_К    06.12.2019, 16:00
Оценка:  +2
Nikolai_К
вообще-то большинство крылатых ракет дозвуковые ...
птицелов    06.12.2019, 16:02
Оценка:  -2
птицелов
ну якщо ти даун то швидкість крилатого тамагавка така ж))) а яка у моцковитого татарстану у калібрів наприклад?
Кайдаш    06.12.2019, 15:29
Оценка:  -1
Кайдаш
Что скажешь на это, Масковское Х у й л о ?
zheka-yakob    06.12.2019, 15:53
Оценка:  -2
zheka-yakob
Снова рассмеётся над укросвинорылами))))
WTF2wtf    06.12.2019, 16:10
Оценка:  -2
WTF2wtf
Ого как накрывает упоротого нациста из Москвы ...
Гордишься опущенным российскими оккупантами Донбассом, быдло путинское?
ВыВсеВрете+    06.12.2019, 16:00
Оценка:  0
ВыВсеВрете+
А,что тебе говорить, то что ты переодически повторяешь как мантру. СУ- 27 это ведро с болтами, которое сопровождает второе ведро.
Будешь хвалится когда они появятся в армии, а пока это пустое сотрясение воздуха. Слышали уже хвальбу, после изобретения миномета "Молот", БТРа "Буцефал", катеров "Гюрза"
птицелов    06.12.2019, 16:08
Оценка:  -2
птицелов
вам нові туалети привезли з буксирів і кораблів наших, сходи на глянь краще бо скоро повернути потрібно буде)))
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