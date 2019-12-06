Истребители сопровождают ракету: Уникальные кадры испытаний "Нептуна"

В ходе летных испытаний новую украинскую ракету сопровождали истребители.

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В Интернет выложили уникальные кадры летных испытаний новой украинской ракеты “Нептун“. На видео хорошо видно, как в полете ракету сопровождает пара Су-27УБ.

Эти кадры были опубликованы в программе SecurityTalks, гостем которой стал генеральный конструктор и генеральный директор ГосККБ “Луч“ Олег Коростелев.

Испытания крылатой ракеты Р-360 комплекса РК-360МЦ “Нептун“ состоялись 28 ноября и прошли успешно.

Мы впервые пролетели более 250 км по заданному маршруту и высотах. То есть можем сказать, что сегодня была завершена разработка летательного аппарата с заданными характеристиками, – рассказал конструктор. Следующие этапы испытания будут заключаться в проверке боевых характеристик ракеты.

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Ракета Р-360 имеет массу 870 кг, массу боевой части – 150 кг, дальность пуска – до 280 км, скорость полета – около 900 км/ч, а высота полета над гребнем волн - от 3 до 10 м. Назначение ракеты - уничтожать наземные и надводные (корабельные) цели.

Кадры летных испытаний с 9:35:

Напомним, впервые за 20 лет украинские Су-24 отработали дозаправку в воздухе. В дальнейшем учения по дозаправке в полете будут проходить систематически.

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