Я буду помнить вас: В Днепре мальчик оставил прощальную записку и пропал

В Днепре школьник решил неудачно пошутить над одноклассниками и родителями.

Сегодня, 6 декабря, 14-летний школьник из Днепра написал прощальную записку на доске учебного заведения и исчез. Ребенок оставил свои вещи в классе и выключил телефон.

Об этом сообщает Информатор с места событий.

Я буду помнить вас, - написал школьник.

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Затем он пропал и выключил свой мобильный телефон.

После обнаружения тревожной записки на поиски мальчика кинулись родители, школьники, администрация школы и десятки полицейских.

Спустя несколько часов поисков телефон пропавшего появился в сети. С помощью пеленгатора правоохранители смогли определить район, где находится ребенок.

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Появилась также неподтвержденная информация, что школьник выложил историю в Instagram, где в слезах шел по улице возле реки.

Школьника нашли целым и невредимым. Причины поступка пока неизвестны. С ним сейчас работает полиция и психологи.

Напомним, под Одессой подросток оставил предсмертную записку и прыгнул с 16 этажа. Парень погиб на месте от полученных травм.

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