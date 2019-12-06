“Дело в количестве”: Разумков рассказал, как относится к алкоголю
Глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков рассказал, что может употреблять абсолютно разные алкогольные напитки - от вина, до виски и водки.
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Об этом он сознался в интервью Новому времени.
Разумков отметил, что не имеет значения, какой алкоголь употреблять, а в каком количестве это делать. Также он отметил, что у него есть правило - он никогда не смешивает разный алкоголь.
Разный. В конце концов, дело в количестве. Я в этом смысле человек всеядный. Можно виски, вино, водку. Главное - не смешивать, - признался Разумков.
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Напомним, Разумков отчитал депутатов за неприличное поведение в Раде. Глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков раскритиковал народных избранников за их несоответствующее поведение во время сессии парламента.
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