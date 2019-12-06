Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

“Дело в количестве”: Разумков рассказал, как относится к алкоголю

Комментариев: 1
Спикер Рады рассказал, какие алкогольные напитки любит.
Дмитрий Разумков
Дмитрий Разумков
НВ

Глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков рассказал, что может употреблять абсолютно разные алкогольные напитки - от вина, до виски и водки.

Читай также: “Первый и последний раз”: Разумков рассказал о самых скандальных депутатах

Об этом он сознался в интервью Новому времени.

Разумков отметил, что не имеет значения, какой алкоголь употреблять, а в каком количестве это делать. Также он отметил, что у него есть правило - он никогда не смешивает разный алкоголь.

Разный. В конце концов, дело в количестве. Я в этом смысле человек всеядный. Можно виски, вино, водку. Главное - не смешивать, - признался Разумков.

Читай также: Разумков рассказал, почему у новой Рады падает рейтинг

Напомним, Разумков отчитал депутатов за неприличное поведение в Раде. Глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков раскритиковал народных избранников за их несоответствующее поведение во время сессии парламента.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: Разумков, интервью, алкоголь
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Кайдаш    06.12.2019, 16:13
Оценка:  +1
Кайдаш
"Я могу выпить всего только 100 грамм водки. И сразу превращаюсь в другого человека. И этот человек выпивает СТОЛЬКО....." ))))
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь