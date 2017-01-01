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На Ровенской таможне СБУ и ГБР проводят обыски

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Следственные действия идут на таможенных постах "Ровно" и "Городище".
Таможенников подозревают в злоупотребление властью
Таможенников подозревают в злоупотребление властью
sfs.gov.ua

Следователи Государственного бюро расследований совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины 6 декабря проводят обыски в административных помещениях Ровенской таможни Государственной фискальной службы.

Об этом сообщает “Украина криминальная“ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

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Обыски проводят в рамках уголовного производства по статье 364 Уголовного Кодекса, а именно за “Злоупотребление властью или служебным положением“. 

Как сообщалось, ГФС разоблачили схему незаконного ввоза элитных авто в Украину.

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Теги: таможня, обыски, СБУ, Ровненская область
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