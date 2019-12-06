Черновол записала эпатажное видео "против капитуляции"

На автомате, который держит в кадре Черновол, видна нацарапанная надпись “За Украину“.

Экс-нардеп "толкнула речь" в красном платье и с автоматом

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Бывшая народный депутат Татьяна Черновол опубликовала в Сети ролик, в котором поддержала призыв оппозиционных политсил к гражданам выйти на Майдан 8 декабря накануне нормандских переговоров по Донбассу.

Видео, которое Черновол выложила в Telegram, получилось довольно эпатажным - в кадре она в красном облегающем коротком платье берет в руки автомат.

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“Украина сейчас твердо стоит на ногах. Украина успешно борется, но даже если бы борьба была безнадежной, все равно надо бороться. Потому что когда ты борешься, ты хотя бы имеешь шанс и не впадаешь в отчаяние. Когда ты борешься, тебя не ждут ужасы капитуляции, потому что тебя уже не будет“, – сказала Черновол и угрожающе взяла в руки автомат.

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Экс-нардеп "толкнула речь" в красном платье и с автоматом скриншоты

Как сообщалось 4 декабря, политсилы Петра Порошенко (“Евросолидарность“), Святослава Вакарчука (“Голос“) и Юлии Тимошенко (“Батькивщина“) призвали всех неравнодушных украинцев выйти в воскресенье, 8 декабря, на массовую протестную акцию на Майдан Независимости в Киеве.

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