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Черновол записала эпатажное видео "против капитуляции"

Комментариев: 2
На автомате, который держит в кадре Черновол, видна нацарапанная надпись “За Украину“.
Черновол записала эпатажное видео "против капитуляции"
© скриншоты
Фото 1/4
  • Экс-нардеп "толкнула речь" в красном платье и с автоматом
  • Экс-нардеп "толкнула речь" в красном платье и с автоматом
  • Экс-нардеп "толкнула речь" в красном платье и с автоматом
  • Экс-нардеп "толкнула речь" в красном платье и с автоматом
Черновол записала эпатажное видео "против капитуляции"
Экс-нардеп "толкнула речь" в красном платье и с автоматом
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Бывшая народный депутат Татьяна Черновол опубликовала в Сети ролик, в котором поддержала призыв оппозиционных политсил к гражданам выйти на Майдан 8 декабря накануне нормандских переговоров по Донбассу.

Видео, которое Черновол выложила в Telegram, получилось довольно эпатажным - в кадре она в красном облегающем коротком платье берет в руки автомат.

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“Украина сейчас твердо стоит на ногах. Украина успешно борется, но даже если бы борьба была безнадежной, все равно надо бороться. Потому что когда ты борешься, ты хотя бы имеешь шанс и не впадаешь в отчаяние. Когда ты борешься, тебя не ждут ужасы капитуляции, потому что тебя уже не будет“, – сказала Черновол и угрожающе взяла в руки автомат. 

Черновол
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Экс-нардеп
Экс-нардеп "толкнула речь" в красном платье и с автоматом
скриншоты

Как сообщалось 4 декабря, политсилы Петра Порошенко (“Евросолидарность“), Святослава Вакарчука (“Голос“) и Юлии Тимошенко (“Батькивщина“) призвали всех неравнодушных украинцев выйти в воскресенье, 8 декабря, на массовую протестную акцию на Майдан Независимости в Киеве.

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Теги: Татьяна Черновол, Майдан, капитуляция
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Комментариев (3)
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samanta_s    06.12.2019, 16:13
Оценка:  +1
samanta_s
...твою дивизию....
tenderly-50    06.12.2019, 16:10
Оценка:  +1
tenderly-50
Жесть,пусть с подствольника себе зарядит.
КимЧенПых    06.12.2019, 16:08
Оценка:  +1
КимЧенПых
оне не правильно почистила автомат.
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