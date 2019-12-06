“Наконец-то, родненький”: пранкер Лексус позвонил Зеленскому, но его узнали
Известный российский пранкер Алексей Столяров, более известный под псевдонимом Лексус, заявил, что дозвонился президенту Украины Владимиру Зеленскому, но тот его раскусил.
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Об этом Лексус написал на своей странице в Facebook.
Пранкер сознался, что результаты беседы с Зеленским для него оказались неутешительными. Президент якобы узнал его.
Лексус решил шутить “по-серьезному” и заявил, что звонят из Кремля. Разговор длился не более 30 секунд.
Ну, наконец-то ты, родненький, с российского номера позвонил… Так, а что вы хотите? - спросил с иронией Зеленский.
Стало ясно, что пранкера разоблачили. Тогда он попросил у Зеленского, что СБУ сняла с него санкции на запрет въезда в страну.
Слава Украине. Как следует отвечать, когда говорят “Слава Украине”? - спросил Зеленский.
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На этом разговор закончился.
При этом пранкер отметил, что разговор состоялся до того, как с Зеленским якобы поговорила пропагандистка Скабеева.
Напомним, Зеленский "поговорил" со Скабеевой. Российская телеведущая сообщила, что позвонила президенту Украины. Он якобы кратко с ней поговорил, но отказался продолжить беседу.
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