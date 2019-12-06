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“Наконец-то, родненький”: пранкер Лексус позвонил Зеленскому, но его узнали

Комментариев: 7
Пранкер Лексус заявил, что поговорил с Зеленским.
Лексус позвонил Зеленскому
Лексус позвонил Зеленскому
скриншот

Известный российский пранкер Алексей Столяров, более известный под псевдонимом Лексус, заявил, что дозвонился президенту Украины Владимиру Зеленскому, но тот его раскусил.

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Об этом Лексус написал на своей странице в Facebook.

Пранкер сознался, что результаты беседы с Зеленским для него оказались неутешительными. Президент якобы узнал его.

Лексус решил шутить “по-серьезному” и заявил, что звонят из Кремля. Разговор длился не более 30 секунд.

Ну, наконец-то ты, родненький, с российского номера позвонил… Так, а что вы хотите? - спросил с иронией Зеленский.

Стало ясно, что пранкера разоблачили. Тогда он попросил у Зеленского, что СБУ сняла с него санкции на запрет въезда в страну.

Слава Украине. Как следует отвечать, когда говорят “Слава Украине”? - спросил Зеленский.

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На этом разговор закончился.

При этом пранкер отметил, что разговор состоялся до того, как с Зеленским якобы поговорила пропагандистка Скабеева. 

Напомним, Зеленский "поговорил" со Скабеевой. Российская телеведущая сообщила, что позвонила президенту Украины. Он якобы кратко с ней поговорил, но отказался продолжить беседу.

 

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Теги: Зеленский, Лексус, пранк, разговор
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Комментариев (7)
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Дятєл    06.12.2019, 17:37
Оценка:  -3
Дятєл
Кто знаєт прилетить пракурор Луценко с Лондона свергать зелену диктатуру. Єтат бли как ево тоже пракурор Матиос руст бли, приземлитися на цесне посреди крещатика шоб свергать єтава клоуна? А? Доколе?
Letohradek    06.12.2019, 16:56
Оценка:  -4
Letohradek
И кто этого лошару привел к власти? Не икается вам, зэбилы?
Дятєл    06.12.2019, 17:16
Оценка:  -3
Дятєл
Здарова колега, на революцію 9-го идешь свергать зелебобу. ТЬІ гатов сЬІвому гетьману лизать шеколадную задницу наморозе за 200 грн в час?
Дятєл    06.12.2019, 17:16
Оценка:  -3
Дятєл
Здарова колега, на революцію 9-го идешь свергать зелебобу. ТЬІ гатов сЬІвому гетьману лизать шеколадную задницу наморозе за 200 грн в час?
VSHIVANKA    06.12.2019, 17:17
Оценка:  -3
VSHIVANKA
БАБУШКА , А ПОЧЕМУ ПОРОСЯТКО ХОДИЛ В ДРАНЫХ НОСКАХ И ЗАПРАВЛЯЛ ПИДЖАК В ТРУСЫ ?
Дятєл    06.12.2019, 17:21
Оценка:  -4
Дятєл
Єта такой ментальнЬІй посЬІл для єлектората шо он свой, шоб бІьть ближе к народу
ВосставшийИзБана    06.12.2019, 16:33
Оценка:  -3
ВосставшийИзБана
Лох лоха чует из далека.
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