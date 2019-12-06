Группу фармкомпаний уличили в подкупе врачей на 140 млн грн

В столице разоблачили преступную схему подкупа врачей с целью продвижения лекарственных средств и увеличения их продаж.

Врачи выписывали лекарства от производителей, которые их подкупики depositphotos.com

За полученное вознаграждение врачи ряда медицинских учреждений выписывали пациентам препараты, в реализации которых были заинтересованы представители фармкомпаний. Деньги на подобные "промо-кампании" находили благодаря уклонению от уплаты налогов.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

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Предварительно установлено, что на протяжении 2018-2019 годов служебные лица и представители группы компаний систематически предоставляли врачам учреждений здравоохранения на территории города Киева и других областей неправомерное выгоду. За это медики, используя свои полномочия, при назначении пациентам лекарств предпочитали медицинские препараты именно этой группы компаний. По предварительным данным сумма предоставленных "вознаграждений" составляет 140 000 000 гривен.

Чтобы получить средства для предоставления неправомерной выгоды, представители группы компаний организовали схему по уклонению от уплаты налогов, в частности - совершение фиктивных сделок с коммерческими структурами.

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Так, например, последние заказывали у предприятий рекламные услуги или услуги по организации проведения медийных мероприятий, которые фактически не предоставлялись, но фирма получала от фармкомпаний деньги, которые перечисляли на карточные счета подконтрольных физических лиц предпринимателей. В дальнейшем передавали эти средства представителям предприятий фармацевтической бизнес-группы.

Оперативники Департамента стратегических расследований Нацполиции, следственного управления полиции Киева и столичной прокуратуры проведен ряд санкционированных обысков в офисных помещениях и по месту жительства их должностных лиц, а также других лиц, которые могут быть причастны к "схеме".

Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 368-4 (подкуп лица, которое предоставляет публичные услуги) и ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.

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