Пожар в Одессе: Найдены новые жертвы под завалами

Ранее они числились среди пропавших без вести.

В течение пятницы, 6 декабря, обнаружено уже два тела dsns.gov.ua

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На месте пожара в одесском колледже экономики обнаружили тело еще одной жертвы. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Одесской области.

Только правоохранители достали из-под завалов здания на улице Троицкой обгоревшее тело еще одного человека. Это женщина. Ее личность устанавливается, - сообщили в полиции.

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В то же время пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям сообщает о том, что по состоянию на 15.30 6 декабря обнаружено 2 тела. Сообщается, что второе тело принадлежит мужчине.

Ранее сообщалось, что женщина, тело которой вчера обнаружили на месте пожара, была преподавательницей колледжа. Кроме того, в первый же день в больнице умерла студентка колледжа.

По состоянию на утро 6 декабря пропавшими без вести считались 14 человек. Однако днем стало известно, что одна из пропавших жива и здорова, в день пожара в колледже ее не было.

Таким образом, количество жертв пожара возросло до четырех, а число пропавших без вести сократилось до 11 человек.

Напомним, спасатели не надеются найти выживших под завалами сгоревшего колледжа в Одессе. Работу спасателей осложняет угроза обрушения конструкций здания.

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