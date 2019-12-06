Генсек ОБСЕ: Нужно "восстанавливать мосты" между Украиной и РФ

Томас Гремингер выразил надежду, что саммит нормандской четверки на следующей неделе станет сильным сигналом в достижении мира на Донбассе.

Читай также: Венецианская комиссия решила судьбу РФ в ПАСЕ после аннексии Крыма

Необходимо делать политические шаги ради “восстановления мостов“ между Россией и Украиной, а также между Россией и Западом. Такое заявление сделал Генсек ОБСЕ Томас Гремингер во время пресс-конференции после заседания совета министров ОБСЕ в Братиславе, пишет “Европейская правда“.

Последние события в Украине, по его словам, создали окно возможностей, которое частично обеспечила, в том числе, и ОБСЕ.

Это развитие демонстрирует одну вещь – мосты возможно восстановить, политически и практически, и сделать небольшие шаги в направлении улучшения жизни людей. Теперь мы нуждаемся в больших политических шагах для восстановления мостов между Россией и Украиной, между Россией и Западом, - сказал Гремингер.

Читай также: “Нормандский саммит“: Порошенко дал Зеленскому 4 совета

Генсек выразил надежду, что саммит “нормандской четверки“ на следующей неделе станет сильным сигналом в достижении мира на Донбассе.

Напомним, РФ пытается исключить упоминания Крыма из резолюции ОБСЕ. На проходящем сегодня министерском съезде ОБСЕ Россия добивается исключения Крыма из итоговой резолюции.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.