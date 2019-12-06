Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Генсек ОБСЕ: Нужно "восстанавливать мосты" между Украиной и РФ

Комментариев: 8
Томас Гремингер выразил надежду, что саммит нормандской четверки на следующей неделе станет сильным сигналом в достижении мира на Донбассе.
Генсек ОБСЕ Томас Гремингер
Генсек ОБСЕ Томас Гремингер
Фейсбук ОБСЕ

Читай также: Венецианская комиссия решила судьбу РФ в ПАСЕ после аннексии Крыма

Необходимо делать политические шаги ради “восстановления мостов“ между Россией и Украиной, а также между Россией и Западом. Такое заявление сделал Генсек ОБСЕ Томас Гремингер во время пресс-конференции после заседания совета министров ОБСЕ в Братиславе, пишет “Европейская правда“.

Последние события в Украине, по его словам, создали окно возможностей, которое частично обеспечила, в том числе, и ОБСЕ.

Это развитие демонстрирует одну вещь – мосты возможно восстановить, политически и практически, и сделать небольшие шаги в направлении улучшения жизни людей. Теперь мы нуждаемся в больших политических шагах для восстановления мостов между Россией и Украиной, между Россией и Западом, - сказал Гремингер.

Читай также: “Нормандский саммит“: Порошенко дал Зеленскому 4 совета

Генсек выразил надежду, что саммит “нормандской четверки“ на следующей неделе станет сильным сигналом в достижении мира на Донбассе.

Напомним, РФ пытается исключить упоминания Крыма из резолюции ОБСЕ. На проходящем сегодня министерском съезде ОБСЕ Россия добивается исключения Крыма из итоговой резолюции.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Россия, Украина, Украина-Россия, ОБСЕ, Перемирие на Донбассе, Перемирие на востоке Украины, нормандская четверка, нормандская встреча
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (10)
Отсортировать по дате Вниз
Антибес    06.12.2019, 17:36
Оценка:  -3
Антибес
Для начала необходимо избавиться от"патриотов",называющи х себя"настоящими украинцами",считая других либо вообще не украинцами,либо"ненастоящими украинцами".Эти бандерложьи мразиши мечтают о реванше,раскачивая ситуацию всё сильнее,а Зе и его команда продолжают жевать сопли,надеясь что их это всё не
Антибес    06.12.2019, 17:37
Оценка:  -3
Антибес
коснётся.Но эти наивные плебеи не знают что это всё коснётся их непосредственно в первую очередь.Скоро.
Lyonya-Space    06.12.2019, 17:38
Оценка:  +1
Lyonya-Space
Дурилка картонная!
Антибес    06.12.2019, 17:39
Оценка:  -1
Антибес
Довольно самокритично,бот с кучей аккаунтов.)))))
vicinq    06.12.2019, 17:29
Оценка:  +3
vicinq
За преступления против человечности нет срока давности кремль должен ответить за убийства вмешательства в дела Украины...и без всяких сантиментов
VSHIVANKA    06.12.2019, 17:48
Оценка:  0
VSHIVANKA
ОГО КАК ВСЁ СЕРЬЁЗНО .....)))
Lyonya-Space    06.12.2019, 17:28
Оценка:  +1
Lyonya-Space
В фундаменте такого моста нужно забетонироаювать урну с пеплом Путина. Именно с пеплом, а не прахом!
Woodbrother    06.12.2019, 17:28
Оценка:  +3
Woodbrother
Швейцарский дипломат какую то ерунду морозит. Прозрение тогда наступит в Швейцарии, когда поганый русский мир до них доберется со всем своим гуано.
Дятєл    06.12.2019, 17:27
Оценка:  +2
Дятєл
Нам нужно востанавливать єкономику армию и ядернЬІй арсенал а великая и могучая енергетическая сверх помойка идет найух
Woodbrother    06.12.2019, 17:29
Оценка:  +2
Woodbrother
Стопудово ! Без собственного ядерного оружия никакая дружба с кремлевскими падонками не получится.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь