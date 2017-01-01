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ГБР завершило следствие по убийству 5-летнего Кирилла Тлявова

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Обвинительный акт составлен в отношении 4 подозреваемых, но только одному из них вменяют убийство.
5-летний Кирилл Тлявов
5-летний Кирилл Тлявов
112 Украина

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Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) завершили досудебное расследование по делу об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сторона обвинения признала доказательства, собранные во время досудебного расследования, достаточными для составления обвинительных актов по четырем подозреваемым – всем, кто был участником тех трагических событий.

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После того, как подозреваемые ознакомятся с материалами уголовного производства, обвинительные акты будут направлены в суд.

Как сообщается, непосредственно в убийстве по неосторожности обвинительный акт составлен в отношении одного инспектора Переяслав-Хмельницкого отдела полиции. Еще двух полицейских, а также одного несовершеннолетнего гражданина обвиняют в незаконном хранении оружия и грубом нарушении общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, сопровождавшемся особой дерзостью и совершенном группой лиц с применением огнестрельного оружия.

Напомним, 31 мая 2019 года в Переяславе-Хмельницком Киевской области патрульные полицейские в состоянии алкогольного опьянения во внерабочее время стреляли из огнестрельного оружия по металлическим банкам и ранили в голову 5-летнего Кирилла Тлявова, который гулял неподалеку. 3 июня мальчик умер в киевской больнице.

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Теги: ГБР, Кирилл Тлявов, следствие, суд, убийство, полиция
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