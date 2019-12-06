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Сломанные очки, выбитые зубы: В Ровно 3-классники избили сверстников

Комментариев: 2
Уроки в школе каждый день под угрозой срыва.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
depositphotos.com

Третьеклассники школы №4 города Ровно устроили настоящий террор сверстникам, из-за чего постоянно срывается обучение в классе.

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Об этом сообщила мать одного из учеников в Facebook-сообществе ЧаРивне.

По словам автора публикации, учитель не может проводить урок, поскольку все время успокаивает неконтролируемых учеников.

Дети коллективно выходят из урока в туалет, едят во время занятий. А самое главное, что они боятся отвечать на вопросы учителей из-за местного лидера разбойников - он насмехается над ними, разбивает очки одноклассников, грубо отвечает старшим людям и учителям, - пишет женщина.

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Она также рассказала, что недавно маленький хулиган выбил своему сверстнику три зуба, а его родители никак не отреагировали на поведение сына.

В городском управлении образования объяснили, что ситуацию не могут решить. Перевести учеников, которые срывают уроки, без согласия родителей не имеют права.

Отец третьеклассника Руслан Алексеюк рассказал, что конфликт в классе длится не первый год. Сына он будет переводить в другую школу.

Директору безразлично, что происходит в школе. В классе постоянные конфликты. Я не позволю, чтобы моего ребенка унижали таким образом, - сказал он.

Напомним, ученики сожгли свою школу, получив плохие оценки. В Южной Африке дети сожгли школу после того, как узнали о своих низких баллах. Имущество восстановлению не подлежит.

 

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Теги: школа, Ровно, ученики, скандал
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Комментариев (2)
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Lyonya-Space    06.12.2019, 18:19
Оценка:  -1
Lyonya-Space
Таким детям (семьям и детям), если дать пилюлей - всё образуется. Семьям - общее ФУ от родителей + админ. наказание по решению суда, а школьных работников на перец за их супер работу!!!
Клаустро    06.12.2019, 18:12
Оценка:  +1
Клаустро
У нормальных учителей даже с тихим голосом дисциплина идеальная.Учителей поменяйте.Или детей исключить из школы,предварительно выбив зубы.Такие как одноклассникам слабым повыбивали.Ещё вариант.Приглашать пару мордоворотов в такие классы.За неделю все станут идеальными))
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