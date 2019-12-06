Сломанные очки, выбитые зубы: В Ровно 3-классники избили сверстников
Третьеклассники школы №4 города Ровно устроили настоящий террор сверстникам, из-за чего постоянно срывается обучение в классе.
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Об этом сообщила мать одного из учеников в Facebook-сообществе ЧаРивне.
По словам автора публикации, учитель не может проводить урок, поскольку все время успокаивает неконтролируемых учеников.
Дети коллективно выходят из урока в туалет, едят во время занятий. А самое главное, что они боятся отвечать на вопросы учителей из-за местного лидера разбойников - он насмехается над ними, разбивает очки одноклассников, грубо отвечает старшим людям и учителям, - пишет женщина.
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Она также рассказала, что недавно маленький хулиган выбил своему сверстнику три зуба, а его родители никак не отреагировали на поведение сына.
В городском управлении образования объяснили, что ситуацию не могут решить. Перевести учеников, которые срывают уроки, без согласия родителей не имеют права.
Отец третьеклассника Руслан Алексеюк рассказал, что конфликт в классе длится не первый год. Сына он будет переводить в другую школу.
Директору безразлично, что происходит в школе. В классе постоянные конфликты. Я не позволю, чтобы моего ребенка унижали таким образом, - сказал он.
Напомним, ученики сожгли свою школу, получив плохие оценки. В Южной Африке дети сожгли школу после того, как узнали о своих низких баллах. Имущество восстановлению не подлежит.
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