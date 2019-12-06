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Вечеринка года: На юбилей Ярославского пришли Коломойский, Пинчук и другие

Комментариев: 4
Гостей развлекали звезды первой величины включая Светлану Лободу и Макса Барских.
Ярославский с семьей
Ярославский с семьей
jetsetter.ua

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Вчера, 5 декабря, в гостинице “Харьков Палас Отель“ состоялось мероприятие, которое некоторые успели окрестить вечеринкой года. Богатые и знаменитые гости съехались поздравить с юбилеем одного из крупнейших бизнесменов Украина Александра Ярославского. Президенту группы DCH исполнилось 60 лет, пишет “Страна“.

Грандиозное торжество состоялось в одном из залов отеля, при надлежащего самому же Ярославскому. По информации журналистов, на торжество было приглашено около 175 гостей, среди которых олигархи Игорь Коломойский и Виктор Пинчук, бизнесмены Павел Фукс и Геннадий Боголюбов, главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко и Мирон Маркевич, глава комитета национальных команд УАФ.

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Развлекали гостей танцевальный проект Freedom Ballet, певицы MARUV и Светлана Лобода, также пел Макс Барских. Ведущими вечера были Катя Осадчая и Андрей Доманский.

Во время празднования Игорь Коломойский передал виновнику торжества “большой привет и поздравления“ от Геннадия Кернеса, мэра Харькова. При этом он добавил, что Генадий Адольфович хотел бы вручить Ярославскому звание почетного харьковчанина.

Следует отметить, что у Александра Ярославского давний и затяжной конфликт с мэром Кернесом. В ответ на привет от харьковского городского головы именинник сказал следующее:

Но надо быть великодушным и забывать какие-то обиды, недочеты друг друга. Он - человек, который обожает Харьков. Мне он сделал микронную боль, но он для Харькова сделал гораздо больше, чем сделали все предыдущие мэры до него. Это я вам могу сказать откровенно. Как бы я нему негативно бы не относился, но я человек откровенный. Я могу оценить его вклад в Харьков, - сказал Ярославский.

В завершении вечера вынесли пятиярусный торт, возле которого фотографировался Ярославский с женой и детьми. 

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Для справки. Александр Ярославский – один из самых непубличных олигархов Украины. Проживает в Харькове, является президентом группы DCH (Development Construction Holding). Активы DCH представлены промышленными предприятиями, строительными и девелоперскими компаниями и финансовыми учреждениями. Среди прочего Ярославский является совладельцем харьковского аэропорта, харьковского тракторного завода и др. В 2016 году, по версии Forbes, вошел в первую десятку самых богатых людей страны с состоянием в $721 млн.

Напомним, Михаил Поплавский поставил на колени “95 Квартал“. “Поющий ректор“ отметил 70-летний юбилей грандиозным концертом.

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Теги: Ярославский, Коломойский, Пинчук, Лобода, Барских, Харьков, Кернес
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Комментариев (4)
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Херсонець    06.12.2019, 18:46
Оценка:  0
Херсонець
Ці люди за ваучери у 90-х забрали підприємства,вони і їм подібні зараз прийдуть за землею.
Lyonya-Space    06.12.2019, 18:10
Оценка:  0
Lyonya-Space
Яркий пример того, что для них мы - ни кто!
Lyonya-Space    06.12.2019, 18:12
Оценка:  0
Lyonya-Space
Слёт пида.расов!
Л_о_л_а    06.12.2019, 19:09
Оценка:  0
Л_о_л_а
а че? сходите еще раз на майдаун, поскачите за очередного мессию, который вам печенек отсыпит и пообещает золотые горы...
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