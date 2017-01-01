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Появилось видео начала пожара в колледже Одессы

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Видео сняли в задымленной аудитории учебного заведения. Сообщается, что автор записи выжил, с ним все хорошо.

Появилось видео начала пожара в Одесском колледже экономики, в результате которого, по последним данным, погибли четыре человека. Запись обнародована в Telegram-канале Подслушано Одесса/

Запись снята в задымленной аудитории. В соцсети, предполагают, что видео снял студент колледжа.

"Кто именно автор – неизвестно, но пишут, что с ним все в порядке", – подписали запись.

Также появилось видео, снятое с высоты птичьего полета, которое показывае масштабы разрушений в колледже. 

Ранее спасатели заявили, что уже не надеются найти живых. Все не пострадавшие от огня помещения обследованы, людей там нет. 

 

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Теги: Одесса, видео, студент, пожар, учебное заведение
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Источник: korrespondent.net

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