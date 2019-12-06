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Не такой воинственный. Кто заменил Вятровича

Комментариев: 3
Кабинет министров назначил Антона Дробовича новым главой Украинского института национальной памяти.
Антон Дробович
Антон Дробович
Лига.нет

Украинский институт национальной памяти прославился далеко за пределами Украины. Внутри страны он тоже часто попадает в новости. Именно ИНП был инициатором декоммунизации, массового переименования населенных пунктов и улиц. Руководителя ИНП Владимира Вятровича винили в конфликтах с Польшей из-за исторических вопросов.

Власть поменялась, Вятрович вместо руководства института уже заседает в парламенте, а ИНП получил нового начальника.

Им стал Антон Дробович.

Корреспондент.net узнал все о новом руководителя Института национальной памяти.

Антипод Вятровича

В интервью Исторической правде во время конкурса на должность Антон Дробович заявил, что хочет "сделать официальную политику памяти в Украине более взвешенной и либеральной".

Среди задач на этом посту он видит смену имиджа института и придания ему более понятной для налогоплательщиков роли.

"Чтобы организация не воспринималась как рупор агитации, идеологической борьбы или пропаганды, а стала понятным для граждан инструментом налаживания общественного диалога и укрепление здоровой идентичности", - объясняет Дробович.

Он обещает также обеспечить "историческую честность и усиление интеллектуальной моды на критическое мышление" и большую инклюзивность официальной исторической памяти, "прилагать больше усилий по сохранению памяти об общей истории Украины и украинских поляков, евреев, армян, татар, греков, болгар и других ".

Новый глава признал, что Владимир Вятрович и его команда сделали немало работы, но подчеркнул, что ему "нравятся далеко не все решения и методы, которыми они действовали".

Ответ Вятровича

Вятрович считает назначение Дробовича "очередным неправильным кадровым решением правительства в гуманитарной политике".

“Это уже не ошибка, а разворот в другую сторону. В национальной памяти может не остаться места для Украины и украинцев”, - заявил Вятрович.

Не историк

Антон Дробович - кандидат философских наук и доцент Национального педагогического университета имени Драгоманова. Руководил образовательными программами Мемориального центра Холокоста Бабий Яр.

Дробовича называют экспертом в сфере образования и культуры, исследователем мифологии и современных коммуникаций, арт-критиком, членом правления Молодежной ассоциации религиоведов.

Ранее Дробович работал в Мистецьком арсенале, Министерстве образования и науки Украины, галлерее Art Ukraine Gallery, Международном Форуме Ukrainian ID.

Дробович был стипендиатом программы Завтра.UA Фонда Виктора Пинчука.

В одной из статей на Зеркале неделе в 2017 году он пишет, что количество пенсионеров - это серьезная проблема для украинской власти. Но "на снижение остроты вопроса" будет работать демографическая статистика и работающие пенсионеры. Автор считает эти и другие факторы "позитивными тенденциями", которые снимут нагрузку на пенсионную систему страны. 

Декларация

Дробович - совладельцем квартиры в Киеве площадью 51,65 кв.м. Также у него есть автомобиль Volkswagen Polo 2004 года выпуска, приобретенный в январе 2017 года.

В прошлом году Дробович получил 93 318 гривен зарплаты в пединституте имени Драгоманова. Также он задекларировал 357 393 грн дохода от занятия предпринимательской деятельностью. Его жена Ирина Дробович заработала 52 970 грн зарплаты за работу в благотворительном фонде.

У Дробовича наличными имеется 500 000 гривен, у его супруги 200 000.

Эта же новость на Корреспондент
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Теги: история, память, национализм, Владимир Вятрович
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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krolikoff_net    06.12.2019, 18:35
Оценка:  +2
krolikoff_net
Теперь вместо истории Украины будет исследоваться история евреев в Украине. Оно и не удивительно при таком президенте. Но кроме евреев в нашей стране живут еще и другие люди, например украинцы, которых у нас подавляющее большинство.
Letohradek    06.12.2019, 18:23
Оценка:  +2
Letohradek
Думаю, это назначение не на долго. Попробует вести свою политику против Украины, получит пинок под зад!
ВосставшийИзБана    06.12.2019, 18:22
Оценка:  +2
ВосставшийИзБана
Вятровича заменил послушный еврейский мальчик.
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