Венецианская комиссия раскритиковала украинский языковой закон

Комиссия увидела в нем нарушение баланса между защитой государственного языка и языковыми правами меньшинств.

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Закон “Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного“ не выдерживает баланс между защитой украинского языка и обеспечением прав языков меньшинств. К такому выводу пришла Европейская комиссия “За демократию через право“, более известная как Венецианская комиссия (ВК), пишет “Европейская правда“.

Помимо общей резолюции комиссия утвердила большой перечень рекомендаций по изменению данного закона, подчеркивая, что отдельные положения в нем противоречат международным обязательствам Украины.

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“Венецианка“ считает, что Украина должна воплотить эти изменения, “чтобы избежать межэтнической напряженности из-за языкового вопроса“. Действующий закон, по убеждению ВК, не достигает цели.

Стоит отметить, что Венецианская комиссия отдельно поддержала цель закона о предоставлении преимущества украинскому языку перед русским, и отметила, что у украинского государства есть основания для решений в этом направлении.

Учитывая особую роль в Украине русского языка (наиболее употребительного языка меньшинств, а также главного языка для общения многих представителей меньшинств, отличных от русского), а также учитывая притеснения украинского языка в прошлом, Венецианская комиссия полностью понимает необходимость в мерах по поддержке украинского как государственного языка, - говорится в документе.

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Защищая и поддерживая отдельные положения действующего закона, Венецианская комиссия одновременно видит проблему в других его положениях. В частности, она рекомендует убрать из закона нормы, которые вводят отличия в правах трех групп языков, отличных от украинского – языков коренных народов, официальных языков ЕС и других языков в моментах, когда эти различия не имеют под собой оснований. В этой критике, по сути, “Венецианка“ встала на защиту русского языка, который по законодательству получает меньше прав.

Также ВК рекомендует пересмотреть нормы, устанавливающие ответственность за нарушение данного закона - например, за “искажение государственного языка в официальных документах“, и расширить использование языков меньшинств в отдельных государственных функциях - например, в работе экстренных служб.

Напомним, Венецианская комиссия решила судьбу РФ в ПАСЕ после аннексии Крыма. ПАСЕ не должна отказывать в признании полномочий депутатов из государства-члена Совета Европы, которое аннексировало часть другой страны.

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