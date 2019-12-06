Венецианская комиссия раскритиковала судебную реформу Зеленского

В комиссии считают, что реформа угрожает стабильности и независимости судебной системы.

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Последние поправки в законодательство о судоустройстве в Украине угрожают стабильности и независимости системы. Такой вывод Европейская комиссия “За демократию через право“, более известная как Венецианская комиссия (ВК), приняла в пятницу, пишет “Европейская правда“.

Закон № 193, в частности, предусматривает новые правила по структуре и роли Высшего совета правосудия и по составу и статусу Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС); вдвое уменьшает количество судей Верховного Суда и вводит строгие дисциплинарные меры в отношении судей и членов ВCП и ВККС.

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Комиссия указала на то, что инициирование после выборов очередной реформы, приводящей к серьезным изменениям в составе Верховного Суда, “уведомляет как судьям, так и широкой общественности, что от воли соответствующего большинства в парламенте будет зависеть, смогут ли судьи высшего суда оставаться в офисе или нет“.

Это очевидная угроза их независимости, - заявляет Венецианская комиссия.

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Реформа Верховного Суда может быть осуществлена ​​после уменьшения огромной нагрузки на него делами, в частности путем реформы судов первой и второй инстанций, что должно быть ключевым направлением реформы, отмечают в ВК.

В этих судах первой и второй инстанций нужно срочно заполнить более 2000 вакансий, некоторые из которых вообще не работают из-за отсутствия судей. Новые судьи, прошедшие процедуру переоценки, должны быть срочно назначены для заполнения этих вакансий, - говорит Венецианская комиссия.

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Положение о сокращении количества судей Верховного Суда до 100, для которого не было предоставлено надлежащего обоснования, следует отменить, говорится в заключении ВК. Отмечается, что сокращение количества судей, вероятно, можно достичь путем естественного сокращения (выхода на пенсию) или добровольных переходов.

Проверка всех судей Верховного Суда, когда есть сомнения в честности нескольких из них, очевидно, не пропорциональна. Кроме того, сокращение количества судей приведет к еще большему отставанию дел и поставит под угрозу функционирование Верховного Суда. Цель уменьшения количества судей может быть достигнута на более позднем этапе, после того, как будет расчищен текущий набор дел и фильтры доступа станут эффективными для новых дел, - говорит ВК.

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Наконец, должна быть упрощена дисциплинарная процедура: обжалование дисциплинарных решений Высшего совета правосудия должно возлагаться непосредственно на Верховный Суд, а не на нереформированный Киевский городской административный суд и апелляционный административный суд.

Напомним, в октябре мониторинговый комитет ПАСЕ попросил Венецианскую комиссию оценить тогда еще проект закона Украины о деятельности органов судейского управления, который президент Владимир Зеленский подписал 4 ноября.

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