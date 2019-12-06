Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Венецианская комиссия раскритиковала судебную реформу Зеленского

Комментариев: 2
В комиссии считают, что реформа угрожает стабильности и независимости судебной системы.
Венецианская комиссия раскритиковала судебную реформу Зеленского
Венецианская комиссия раскритиковала судебную реформу Зеленского
depositphotos.com

Читай также: Венецианская комиссия раскритиковала украинский языковой закон

Последние поправки в законодательство о судоустройстве в Украине угрожают стабильности и независимости системы. Такой вывод Европейская комиссия “За демократию через право“, более известная как Венецианская комиссия (ВК), приняла в пятницу, пишет “Европейская правда“.

Закон № 193, в частности, предусматривает новые правила по структуре и роли Высшего совета правосудия и по составу и статусу Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС); вдвое уменьшает количество судей Верховного Суда и вводит строгие дисциплинарные меры в отношении судей и членов ВCП и ВККС.

Читай также: Совет Европы обеспокоен судебной реформой Зеленского

Комиссия указала на то, что инициирование после выборов очередной реформы, приводящей к серьезным изменениям в составе Верховного Суда, “уведомляет как судьям, так и широкой общественности, что от воли соответствующего большинства в парламенте будет зависеть, смогут ли судьи высшего суда оставаться в офисе или нет“.

Это очевидная угроза их независимости, - заявляет Венецианская комиссия.

Читай также: МИД отреагировал на решение Венецианской комиссии по РФ в ПАСЕ

Реформа Верховного Суда может быть осуществлена ​​после уменьшения огромной нагрузки на него делами, в частности путем реформы судов первой и второй инстанций, что должно быть ключевым направлением реформы, отмечают в ВК.

В этих судах первой и второй инстанций нужно срочно заполнить более 2000 вакансий, некоторые из которых вообще не работают из-за отсутствия судей. Новые судьи, прошедшие процедуру переоценки, должны быть срочно назначены для заполнения этих вакансий, - говорит Венецианская комиссия.

Читай также: Венецианская комиссия решила судьбу РФ в ПАСЕ после аннексии Крыма

Положение о сокращении количества судей Верховного Суда до 100, для которого не было предоставлено надлежащего обоснования, следует отменить, говорится в заключении ВК. Отмечается, что сокращение количества судей, вероятно, можно достичь путем естественного сокращения (выхода на пенсию) или добровольных переходов.

Проверка всех судей Верховного Суда, когда есть сомнения в честности нескольких из них, очевидно, не пропорциональна. Кроме того, сокращение количества судей приведет к еще большему отставанию дел и поставит под угрозу функционирование Верховного Суда. Цель уменьшения количества судей может быть достигнута на более позднем этапе, после того, как будет расчищен текущий набор дел и фильтры доступа станут эффективными для новых дел, - говорит ВК.

Читай также: Закон о прекращении полномочий нардепов передали в Венецианскую комиссию

Наконец, должна быть упрощена дисциплинарная процедура: обжалование дисциплинарных решений Высшего совета правосудия должно возлагаться непосредственно на Верховный Суд, а не на нереформированный Киевский городской административный суд и апелляционный административный суд.

Напомним, в октябре мониторинговый комитет ПАСЕ попросил Венецианскую комиссию оценить тогда еще проект закона Украины о деятельности органов судейского управления, который президент Владимир Зеленский подписал 4 ноября.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Венецианская комиссия, судебная реформа, Зеленский
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (3)
Отсортировать по дате Вниз
BROKER666    06.12.2019, 19:41
Оценка:  -2
BROKER666
ахренеть как мы этим обеспокоены...
VSHIVANKA    06.12.2019, 19:35
Оценка:  0
VSHIVANKA
ЗНОВА ВИСЬ СВИТ НЭ З ВАМЫ ?!
xapi3mat    06.12.2019, 20:03
Оценка:  -1
xapi3mat
звами, звами. особливо бухенвальд!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь