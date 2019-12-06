Оккупанты до сих пор не вернули тело спецназовца Каплунова

Боец "Альфы" погиб в "серой зоне" на Донбассе 1 декабря.

Читай также: На Донбассе умер избитый волонтер

Террористы “ДНР“ до сих пор не вернули тело погибшего сотрудника спецподразделения Центра специальных операций СБУ Дмитрия Каплунова, погибшего на Донбассе в воскресенье. Об этом информирует пресс-центр СБУ.

По разным причинам несколько раз переговоры о возвращении тела спецназовца срывались, несмотря на привлечение к ним представителей авторитетных международных организаций. Украинская сторона еще 2 декабря официально обратилась через представителя Общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения (СЦКК) и СММ ОБСЕ к представителям “ДНР“ о передаче тела военнослужащего. Он погиб во время выполнения боевого задания в так называемой серой зоне.

Наша страна соглашалась на все условия, выдвинутые представителями “ДНР“, но тело Дмитрия сих пор не возвращено. Сейчас переговоры продолжаются и мы верим, что семья в ближайшие дни получит возможность попрощаться с родным, - говорится в сообщении.

Напоминаем, 1 декабря во время выполнения боевого задания погибли два бойца спецподразделения Центра специальных операций СБУ Денис Волочаев и Дмитрий Каплунов. 3 декабря президент посмертно наградил их званиями Героя Украины.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.