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Оккупанты до сих пор не вернули тело спецназовца Каплунова

Комментариев: 3
Боец "Альфы" погиб в "серой зоне" на Донбассе 1 декабря.
Дмитрий Каплунов
Дмитрий Каплунов
atr.ua

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Террористы “ДНР“ до сих пор не вернули тело погибшего сотрудника спецподразделения Центра специальных операций СБУ Дмитрия Каплунова, погибшего на Донбассе в воскресенье. Об этом информирует пресс-центр СБУ.

По разным причинам несколько раз переговоры о возвращении тела спецназовца срывались, несмотря на привлечение к ним представителей авторитетных международных организаций. Украинская сторона еще 2 декабря официально обратилась через представителя Общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения (СЦКК) и СММ ОБСЕ к представителям “ДНР“ о передаче тела военнослужащего. Он погиб во время выполнения боевого задания в так называемой серой зоне.

Наша страна соглашалась на все условия, выдвинутые представителями “ДНР“, но тело Дмитрия сих пор не возвращено. Сейчас переговоры продолжаются и мы верим, что семья в ближайшие дни получит возможность попрощаться с родным, - говорится в сообщении.

 

Напоминаем, 1 декабря во время выполнения боевого задания погибли два бойца спецподразделения Центра специальных операций СБУ Денис Волочаев и Дмитрий Каплунов. 3 декабря президент посмертно наградил их званиями Героя Украины.

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Теги: Донбасс, ДНР, спецназ, СБУ, Герой Украины
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Комментариев (4)
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VSHIVANKA    06.12.2019, 20:50
Оценка:  0
VSHIVANKA
ОККУПАНТЫ ?!
ЖИТЕЛИ ДОНБАССА У СЕБЯ ДОМА , ОНИ ВЕДУТ БОРЬБУ С УКРОПНЫМИ ФАШИСТАМИ И КАРАТЕЛЯМИ ПРИШЕДШИМИ К ВЛАСТИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ГОСПЕРЕВОРОТА , КТО ИХ ОККУПИРОВАЛ , КОГДА ?!
Негорро    06.12.2019, 20:33
Оценка:  +2
Негорро
Наверное не вернули потому что не все фрагменты тела успели собрать...
Vasya_iz_Ivanovo    06.12.2019, 20:11
Оценка:  +4
Vasya_iz_Ivanovo
А что он делал в серой зоне?
толян04    06.12.2019, 20:22
Оценка:  +4
толян04
хотел когото убить
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