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Сепаратисты до сих пор не вернули тело погибшего офицера Альфы

Комментариев: 2
Украинская сторона соглашалась на все условия, выдвинутые представителями "ДНР", но тело Дмитрия Каплунова сих пор не возвращено.
Дмитрий Каплунов (слева) и Денис Волочаев погибли 1 декабря
Дмитрий Каплунов (слева) и Денис Волочаев погибли 1 декабря
Паша К. Кашчук / Facebook

Сепаратисты "ДНР" до сих пор не вернули тело погибшего сотрудника спецподразделения Альфа, подполковника Дмитрия Каплунова. Об этом сообщает пресс-служба СБУ в пятницу, 6 декабря.

 

Отмечается, что несколько раз переговоры срывались, несмотря на привлечение представителей авторитетных международных организаций. Украинская сторона еще 2 декабря официально обратилась через представителя СЦКК и СММ ОБСЕ к сепаратистам о передаче тела военнослужащего.

"Наша страна соглашалась на все условия, выдвинутые представителями "ДНР", но тело Дмитрия сих пор не возвращено. Нормы христианской морали требуют соблюдения ее принципов и право достойно похоронить воина, который выполнял свой долг", – говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 1 декабря группа спецназа управления Альфа СБУ выполняла боевую задачу по ведению разведки и наблюдению в "серой зоне" в районе села Староласпа Донецкой области. При переходе группы после успешного выполнения задач произошел подрыв на мине, Каплунов погиб на месте. Его тело пришлось временно оставить в "серой зоне", и его забрали сепаратисты.

А 4 декабря президент Владимир Зеленский подписал указ о присвоении звания Героя Украины с вручением ордена Золотая Звезда Денису Волочаеву и Дмитрию Каплунову (посмертно).

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Теги: СБУ, спецназ, погибли, сепаратисты, погибшие, Альфа [-, ДНР, ДНР новости сегодня, ДНР новости, Операция объединенных сил
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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VSHIVANKA    06.12.2019, 20:36
Оценка:  +1
VSHIVANKA
РАЗВЕ КЫБОРХЫ ВМЫРАЮТЬ ?!
Негорро    06.12.2019, 20:30
Оценка:  +1
Негорро
Так он оказывается"в гостях"погиб?Хотел подлянку состряпать,но сам же на этой подлянке и сгинул?Как там говорится?"Не рой другому яму"...Но он похоже об этом не знал.Впрочем,это уже неважно.
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