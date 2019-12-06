Сепаратисты до сих пор не вернули тело погибшего офицера Альфы

Украинская сторона соглашалась на все условия, выдвинутые представителями "ДНР", но тело Дмитрия Каплунова сих пор не возвращено.

Сепаратисты "ДНР" до сих пор не вернули тело погибшего сотрудника спецподразделения Альфа, подполковника Дмитрия Каплунова. Об этом сообщает пресс-служба СБУ в пятницу, 6 декабря.

Отмечается, что несколько раз переговоры срывались, несмотря на привлечение представителей авторитетных международных организаций. Украинская сторона еще 2 декабря официально обратилась через представителя СЦКК и СММ ОБСЕ к сепаратистам о передаче тела военнослужащего.

"Наша страна соглашалась на все условия, выдвинутые представителями "ДНР", но тело Дмитрия сих пор не возвращено. Нормы христианской морали требуют соблюдения ее принципов и право достойно похоронить воина, который выполнял свой долг", – говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 1 декабря группа спецназа управления Альфа СБУ выполняла боевую задачу по ведению разведки и наблюдению в "серой зоне" в районе села Староласпа Донецкой области. При переходе группы после успешного выполнения задач произошел подрыв на мине, Каплунов погиб на месте. Его тело пришлось временно оставить в "серой зоне", и его забрали сепаратисты.

А 4 декабря президент Владимир Зеленский подписал указ о присвоении звания Героя Украины с вручением ордена Золотая Звезда Денису Волочаеву и Дмитрию Каплунову (посмертно).

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