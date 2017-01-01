В ГПУ назвали недостатки кандидатов в прокуроры
По результатам первой недели собеседований в Генпрокуратуре, 16 из 48 прокуроров выбыли из отбора. Об этом сообщил в Facebook член аттестационной комиссии Александр Леменов.
По его словам, проблемы у проваливших отбор кандидатов стандартные: необъясненные источники дохода и происхождения имущества родственников или друзей, слабые профессиональные качества, сомнительные научные достижения при наличии ученой степени.
Леменов добавил, что некоторых прокуроров оставили в ГПУ, однако попросили их повысить уровень знаний. Новые собеседования состоятся на слудющей неделе.
Напомним, что ранее президент Владимир Зеленский заявил, что органы прокуратуры должны заняться исправлением своего имиджа и сосредоточиться на делах Майдана и борьбой с коррупцией.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet