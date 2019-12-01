ЧП в Одессе: похоронили первую жертву пожара
Траурная церемония прошла во дворе школы, которую она только в 2018 году окончила, а ее мама работает в ней учительницей.
В селе Новониколаевка Килийского районе сегодня хоронили погибшую на пожаре в доме Асвадурова 17-летнюю студентку Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса Ксению Бабенко. Об этом сообщает местный сайт Бессарабия информ.
Провести девушку в последний путь пришли жители не только ее родного села, но и соседних.
Траурная церемония прошла во дворе школы, которую она только в 2018 году окончила, а ее мама работает в ней учительницей.
Cмотрите фотогалерею: ЧП в Одессе: похоронили первую жертву пожара
Напомним, в результате пожара в колледже Одессы, по последним данным, погибли четыре человека, 11 считаются без вести пропавшими.
Отметим, спасатели заявили, что уже не надеются найти живых. Все не пострадавшие от огня помещения обследованы, людей там нет.
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