ЧП в Одессе: похоронили первую жертву пожара

Траурная церемония прошла во дворе школы, которую она только в 2018 году окончила, а ее мама работает в ней учительницей.

Ксения была первой, кто погиб в страшном пожаре bessarabiainform.com

В селе Новониколаевка Килийского районе сегодня хоронили погибшую на пожаре в доме Асвадурова 17-летнюю студентку Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса Ксению Бабенко. Об этом сообщает местный сайт Бессарабия информ.

Провести девушку в последний путь пришли жители не только ее родного села, но и соседних.

Траурная церемония прошла во дворе школы, которую она только в 2018 году окончила, а ее мама работает в ней учительницей.

Напомним, в результате пожара в колледже Одессы, по последним данным, погибли четыре человека , 11 считаются без вести пропавшими.

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