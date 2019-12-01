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ЧП в Одессе: похоронили первую жертву пожара

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Траурная церемония прошла во дворе школы, которую она только в 2018 году окончила, а ее мама работает в ней учительницей.
Ксения была первой, кто погиб в страшном пожаре
Ксения была первой, кто погиб в страшном пожаре
bessarabiainform.com

В селе Новониколаевка Килийского районе сегодня хоронили погибшую на пожаре в доме Асвадурова 17-летнюю студентку Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса Ксению Бабенко. Об этом сообщает местный сайт Бессарабия информ.

Провести девушку в последний путь пришли жители не только ее родного села, но и соседних.

Траурная церемония прошла во дворе школы, которую она только в 2018 году окончила, а ее мама работает в ней учительницей.

 
Напомним, в результате пожара в колледже Одессы, по последним данным, погибли четыре человека, 11 считаются без вести пропавшими.
 
Отметим, спасатели заявили, что уже не надеются найти живых. Все не пострадавшие от огня помещения обследованы, людей там нет. 

 

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Теги: смерть, Одесса, Похороны, пожар, студентка, учебное заведение, похорон
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Источник: korrespondent.net

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