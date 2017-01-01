Встреча года. Мир готовится к саммиту в Париже

В понедельник, 9 декабря, впервые за три года пройдет встреча лидеров стран - участниц Нормандского формата. В Париж к Эммануэлю Макрону приедут Ангела Меркель, Владимир Путин и Владимир Зеленский.

Владимира Зеленского к встрече в Париже готовят всей страной. Политики спорят о “красных линиях” на переговорах, уступках и границах компромиссов. Зарубежные журналисты фотографируют президента для обложки Time. Оппоненты собирают протесты.

Корреспондент.net собрал информацию о подготовке к Нормандской встречи.

Что будет происходить

Уже есть расписание саммита. Начнется встреча в 17:00 по киевскому времени. Продлятся переговоры три часа, затем запланирована совместная пресс-конференция.

Канцлер Ангела Меркель перед началом саммита планирует провести двусторонние встречи с президентами Украины и России.

Путин также планирует провести в Париже двусторонние встречи с Макроном, Зеленским и Меркель.

Советы Зеленскому

При этом, например, пятый президент Украины Петр Порошенко, не советует Зеленскому оставаться один на один с лидером России.

“Искренне советовал бы избегать встречи с глазу на глаз с Путиным или, если это невозможно сделать, не поддаваться на его КГБ-шные манипуляции и заискивания, игру на эмоциях и недостатках президента”, - заявил Порошенко.

По словам Порошенко, Зеленскому в Париж стоит привезти “очередные убедительные фото-, видеокадры, спутниковые снимки, российские военные билеты, паспорта, фотодоказательства присутствия новейшего российского оружия и техники на территории украинского Донбасса".

Позиция президента

Сам Зеленский заявил, что намерен на нормандском саммите в Париже обсудить сроки возвращения восточной границы под контроль Украины.

"Я уверен, что мы поднимем вопрос по поводу формата и сроков передачи украинской границы под украинский контроль", - сказал он.

Среди других вопросов, которые Зеленский планирует обсудить - проведение обмена "всех на всех", вывод всех незаконных вооруженных формирований и проведение местных выборов.

7 декабря президент проведет закрытое заседание Совета национальной безопасности и обороны перед встречей "нормандской четверки".

“Красные линии”

Оппонентов президента больше беспокоит то, что он не будет делать в Париже. Министр иностранных дел очертил “красные линии” на предстоящих переговорах.

"Для нас красная линия - изменения в Конституцию. Также красные линии - то, что мы не допустим влияния на наши внешнеполитические приоритеты; граница (на неподконтрольной сейчас территории Донбасса) должна быть украинской; нельзя проводить выборы, пока там находятся вооруженные люди и незаконные вооруженные формирования, и так далее", - перечислил он.

Он также отдельно подчеркнул требование Украины об установлении контроля Украины на украинской-российской границе в оккупированных частях Донецкой и Луганской областей.

"Можно обсуждать различные варианты - например, совместный контроль с ОБСЕ. Но все равно контроль над границей должен быть", - подчеркнул он.

Также министр заявил, что принципиальной позицией Киева является отсутствие прямых переговоров Украины с самопровозглашенной "властью" оккупированных территорий.

"Это также одна из красных линий, о которых уже говорил президент Зеленский", - добавил он.

Заявления оппонентов

Украинская оппозиция объявила свои “красные линии” перед встречей в Париже.

Среди них:

- никаких компромиссов по унитарному государству и никакой федерализации

- никаких компромиссов относительно европейского и евроатлантического курса

- никаких политический действий, в частности выборов на временно оккупированных территориях Донбасса без выполнения условий безопасности и деоккупации

- никаких компромиссов по деоккупации и возвращению Крыма в Украине

- никакого прекращения международных судебных процессов против России.

В команде Зеленского в ответ уверяют: капитуляции не будет.

Что подпишут?

Стороны уже согласовали итоговый документ после саммита.

"Лидеры отмечают успешное разведение на трех участках и предлагают определить следующие точки разведения. Лидеры отмечают успешный обмен, который состоялся, и предлагают ускорить работу по следующему этапу обмена, включая идею всех на всех. Далее, лидеры требуют определить следующие участки для разминирования, и так дальше.

То есть очень короткий документ, в конце которого в проекте написано, что лидеры уполномочивают свои переговорные команды продолжить подготовку следующих (инициатив). Это общие фразы, которые превратятся в документ только по завершению встречи глав государств", - рассказал Пристайко.

Министр подчеркнул, что речь не идет о принципиальных решениях, изменяющих очередность или содержание минских договоренностей.

План Б

Зеленский готов "построить стену" на Донбассе в случае, если мирные переговоры с Россией потерпят неудачу, заявил помощник президента Украины Андрей Ермак.

"Мы не будем тратить много времени, если мы не увидим с российской стороны желания выполнять Минск. Мы не будем годами ждать, мы определили ограниченное время", - сказал Ермак.

Он не уточнил, сколько времени готовы ждать у президента, но ранее в разговорах с представителями команды Зеленского неофициально звучало, что ясность в отношении мирного урегулирования должна появиться в первой половине 2020 года.

"И безусловно, хочу сказать, что Украина сделает все от нас зависящее, чтобы добиться прекращения войны и достичь мира дипломатическим путем. Но у нас, безусловно, есть и "план Б", - отметил Ермак.

По его словам, "план Б" заключается в том, чтобы "построить стену и жить дальше".

"Если мы не увидим сегодня готовности со стороны РФ идти к мирному процессу, к выполнению Минских договоренностей, что ж, будем тогда не в фигуральном плане строить стену и жить дальше. У нас есть друзья, будем привлекать и перенимать их опыт. Я имею в виду в первую очередь Израиль", - пояснил помощник президента.

Вместе с тем он подчеркнул, что команда президента сейчас настроена на успех переговоров.

Также Ермак сообщил, что в случае успешного проведения Нормандского саммита Владимир Зеленский намерен внести в парламент законопроект о продлении срока действия закона об особенностях местного самоуправления на неподконтрольной территории Донбасса.

"По итогам этого саммита мы готовы внести на рассмотрение парламента законопроект о продлении действия этого закона. А в начале следующего года мы готовы предложить изменения этого закона", - пояснил Ермак. Хотя ранее Зеленский обещал разработать новый законопроект об особом статусе Донбасса до Нового года.