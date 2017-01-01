Зеленский анонсировал выборы в "ЛДНР" в 2020 году

Президент хочет осенью 2020 года провести местные выборы на Донбассе. Они должны состояться по законодательству Украины.

Украинские власти планирую осенью 2020 года провести местные выборы на Донбассе. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в эфире программы Свобода слова Савика Шустера.

Отвечая на вопрос, правда ли, что он планирует провести местные выборы осенью 2020 года на всей территории Украины, включая Донбасс, Зеленский отметил: "Это правда. Ведь ощущение того, что мы одна страна, там наши люди должно начинаться с этого момента. Я считаю, это не мелочи. Выборы проводятся по законодательству Украины на всей территории государства. Это наша идея".

Зеленский также заявил, что закон о статусе Донбасса будет рассмотрен после нормандской встречи 9 декабря.

Президент отметил, что закон об особом статусе сейчас действует. Его действие продлится до конца текущего года.

"В рамках децентрализации ... (в Конституцию будут изменения - ред.) Закон об особом статусе сейчас есть. Он действует до 31-го числа. Он действующий закон. Продлевать ли этот закон и голосовать ли в ВР - это можно делать только после возвращения из Нормандии - если мы будем видеть, что есть шаги навстречу друг другу... ", - заявил Зеленский.

Ранее сообщалось, что у Зеленского хотят провести выборы в "ЛДНР" осенью. Советник Зеленского надеется синхронизировать выборы на Донбассе с местными 31 октября, но с рядом условий.

Напомним, в ОБСЕ заявляли, что выборы на Донбассе сейчас невозможны.

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