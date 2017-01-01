Зеленский о минских соглашениях: У нас другой план

Президент не будет вести переговоров с сепаратистами, однако за включение в минскую группу представителей переселенцев.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не намерен вести прямые переговоры с сепаратистами. При этом в Трехсторонней контактной группе в Минске должны сидеть и представители Донбасса из числа населения. Об этом он заявил во время эфира программы Свобода Слова Савика Шустера.

По его словам, много людей, которые живут на неподконтрольных территориях Донбасса не хотят войны.

"Мы понимаем, что нельзя сказать, что там все сепаратисты. Много людей, пересекающих КПВВ не хотят войны, они говорят - "мы украинцы". Со всеми людьми мы должны разговаривать. Мало того, я думаю, что в Трехсторонней группе у нас должны быть представители Донбасса, которые приехали в Киев и другие города. Пусть жители, которые переехали, пусть сядут в Минск и скажут, что произошло", - заявил Зеленский.

Отметим, что ранее сегодня Зеленский подтвердил личную встречу с Путиным в Париже. Также Зеленский анонсировал выборы в "ЛДНР" в 2020 году. Президент хочет осенью 2020 года провести местные выборы на Донбассе.

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