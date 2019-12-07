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Зеленский о визите в Париж: У нас сильная позиция

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Глава государства намерен привезти с нормандской встречи понимание того, что все стороны хотят разрешить ситуацию на Донбассе.
Президент Украины Владимир Зеленский в студии Свободы слова Савика Шустера
Президент Украины Владимир Зеленский в студии Свободы слова Савика Шустера
president.gov.ua
 
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на саммите в нормандском формате у Украины сильная позиция и он ничего не боится. Об этом глава государства сказал в эфире программы Свобода слова Савика Шустера 6 декабря.
 
По словам Зеленского, РФ готова к разговору об урегулировании ситуации на Донбассе.
 
"Обмен политзаключенных и возвращение моряков – это был сигнал, который я воспринимаю как такой, что Россия готова к разговору. У нас очень сильная позиция. С нашей стороны мы провели разведение, все выполнили", – указал он.
 
Президент подчеркнул, что для него важен результат, с которым он вернется домой. Он ожидает, что во время саммита в нормандском формате будет определено, кто должен нести ответственность за прекращение огня на Донбассе, а также должна появиться четкость в вопросе обмена пленными.

Зеленский отметил, что намерен привезти с нормандской встречи "понимание и ощущение, что действительно все хотят постепенно закончить эту трагическую войну".

"Я это смогу точно понять за столом (переговоров – ред.)", – подчеркнул глава государства.

Президент добавил, что надеется на поддержку Германии и Франции.

Ранее Зеленский подтвердил, что у него запланирована личная встреча с российским лидером Владимиром Путиным в рамках нормандского формата.
 
Напомним, саммит лидеров нормандской четверки по урегулированию ситуации на Донбассе пройдет в Париже 9 декабря.
 

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Теги: Украина-Россия, переговоры, Владимир Зеленский, нормандская четверка, нормандская встреча
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
wahmurkadurnaya    07.12.2019, 01:05
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wahmurkadurnaya
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