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Зеленский допускает амнистию на Донбассе

Комментариев: 2
Глава государства не исключает амнистию для "людей, на руках которых нет крови", но только после вывода войск.
Президент Владимир Зеленский
Президент Владимир Зеленский
president.gov.ua
 
Президент Владимир Зеленский не исключает возможность амнистии для сепаратистов, но только после вывода войск с Донбасса и обеспечения безопасности. Об этом глава государства сказал в эфире программы Свобода слова Савика Шустера 6 декабря.
 
"Когда мы увидим после "Нормандии", что действительно у нас есть возможность, если выводятся войска, незаконные формирования, если у нас действительно будет безопасность на той территории, если у нас появится возможность проводить выборы, мы будем говорить об амнистии. Амнистия людей на руках которых нет крови ", - подчеркнул Зеленский .

Зеленский также подчеркнул, что не намерен вести прямые переговоры с сепаратистами, однако выступает за включение в переговорную группу по Донбассу представителей переселенцев с неподконтрольных территорий.

В МИД очертили перспективы амнистии сепаратистов

Напомним, саммит лидеров нормандской четверки по урегулированию ситуации на Донбассе пройдет в Париже 9 декабря.

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Теги: амнистия, донбасс, Владимир Зеленский, сепаратисты, нормандская четверка, нормандская встреча
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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bertal    07.12.2019, 07:03
Оценка:  -2
bertal
Да, долго придется ждать возвращения Донецка и Луганска, исходя из его слов, амнистию получат дети и старики(и то не все)))) Теперь понятно, зачем нужны частные тюрьмы)))
VSHIVANKA    07.12.2019, 06:53
Оценка:  -4
VSHIVANKA
А ЕСЛИ РУКИ В УКРОПНОМ СОКЕ ?
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